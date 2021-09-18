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futebol

Vasco x Cruzeiro: onde assistir, prováveis times e desfalques

Cruz-Maltino e Raposa se enfrentam neste domingo. Com público no estádio pela primeira vez após um ano e meio, time carioca tenta dar o troco após derrota no primeiro turno...
LanceNet

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Publicado em 

18 set 2021 às 18:38

Publicado em 18 de Setembro de 2021 às 18:38

Crédito: No primeiro turno, o Cruzeiro venceu o Vasco por 2 a 1 (Bruno Haddad/Cruzeiro
Vasco e Cruzeiro se enfrentam na tarde deste domingo num duelo entre duas equipes atualmente distantes do acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. No primeiro turno, a Raposa venceu por 2 a 1. Neste domingo, até mil pessoas poderão estar na arquibancada de São Januário. Primeira vez que a Colina receberá público desde março do ano passado.FICHA TÉCNICAVASCO X CRUZEIRO
Data/Hora: 19/9/2021, às 16hLocal: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: André Luiz de Freitas Castro (GO)Assistentes: Hugo Savio Xavier Corrêa (GO) e Paulo Cesar Ferreira de Almeida (GO)VAR: Rodolpho Toski Marques (Fifa-PR)Onde assistir: Globo, Sportv, Premiere e tempo real do LANCE!
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
VASCO (Técnico: Fernando Diniz)Vanderlei, Léo Matos, Ricardo Graça, Leandro Castan e Riquelme; Andrey, Morato, Marquinhos Gabriel, Nenê e Léo Jabá; Cano.
Desfalques: Michel (lesionado)Suspensos: Zeca e Miranda (este por tempo indeterminado pela Conmebol)Pendurados: Miranda, Leandro Castan, Bruno Gomes e Andrey.
Cruzeiro (Técnico: Juliano Belleti):Fábio, Cáceres, Eduardo Brock, Ramon e Matheus Pereira, Adriano, Rômulo e Giovanni (Marco Antônio); Wellington Nem, Marcelo Moreno e Thiago.
Desfalques: Bruno José (lesionado) e Jean Victor (transição física)Suspenso: Vanderlei LuxemburgoPendurados: -

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