Vasco x Cruzeiro: onde assistir, prováveis times e desfalques

Vasco e Cruzeiro se enfrentam na tarde deste domingo num duelo entre duas equipes atualmente distantes do acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. No primeiro turno, a Raposa venceu por 2 a 1. Neste domingo, até mil pessoas poderão estar na arquibancada de São Januário. Primeira vez que a Colina receberá público desde março do ano passado.FICHA TÉCNICAVASCO X CRUZEIRO