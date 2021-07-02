Vasco x Confiança: prováveis times, onde assistir, desfalques e palpites

Na tarde deste sábado, o Vasco recebe o Confiança em São Januário, às 16h30, em partida válida pela nona rodada da Série B. O Cruz-Maltino é o nono colocado, com dez pontos conquistados, enquanto a equipe do Sergipe está na 15ª posição e soma oito pontos.
Vasco e Confiança vem de derrota na última rodada e necessitam da vitória. Pelo lado do Gigante da Colina, o técnico Marcelo Cabo terá dor de cabeça para montar os 11 iniciais. Isso porque Bruno Gomes e Juninho foram expulsos na partida contra o Goiás, na última quarta-feira. Galarza, Morato e Léo Jabá receberam o terceiro cartão amarelo e também estão fora.
Pelo lado do Dragão, o técnico Rodrigo Santana não poderá contar com o volante Serginho, expulso na última rodada e com o zagueiro Nery Bareiro, que recebeu o terceiro cartão amarelo. No entanto, o atacante Hernane Brocador, que acabou de chegar ao Confiança, viajou com a delegação azulina para o confronto no Rio de Janeiro.FICHA TÉCNICAVasco x Confiança
Data/Hora: 03/07, às 16h30Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Rodrigo Batista Raposo (DF)Assistentes: Kleber Alves Ribeiro (DF) e Lucas Torquato Guerra (DF)Quarto árbitro: Rejane Caetano da Silva (RJ)Onde ver: Premiere e tempo real do LANCE!
VASCO (Técnico: Marcelo Cabo)Vanderlei; Léo Matos, Leandro Castan, Ernando e Zeca; Andrey, Michel e MT (Romulo); Gabriel Pec (Sarrafiore), Cano e Marquinhos Gabriel.
Suspensos: Bruno Gomes, Juninho, Galarza, Morato e Léo JabáPendurados: Léo Matos e Daniel AmorimFora: Bruno Gomes, Juninho, Galarza, Morato e Léo Jabá
CONFIANÇA (Técnico: Rodrigo Santana)Rafael Santos; Marcelinho, Nirley, Leandro Silva e João Paulo; Bruno Sena, Jhemerson e Daniel Penha; Neto Berola, Alex Henrique e Ludy.
Suspensos: Nery Bareiro e SerginhoPendurados: Luciano Juba, Nirley e Bruno SenaFora: Willians Santana, Luciano Juba e Everton Santos (lesão) e Luan (transição)
Palpites: na redação do LANCE!, 90% apostaram em uma vitória do Vasco, 5% disseram que a partida terminará empatada e os demais 5% acreditam que o Confiança será o vencedor.