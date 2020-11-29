Vasco x Ceará: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

O duelo da noite desta segunda-feira, em São Januário, opõe dois times que tentam se afastar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro: o Vasco tem 24 pontos e abre o Z4. Mas o Ceará tem 26, e pode ser superado pelo Cruz-Maltino se for superado.Data/Hora: 30/11/2020, às 18 horas.Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira (Fifa-SP)Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)Árbitro de vídeo: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)Onde ver: Premiere e tempo real do LANCE!