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futebol

Vasco x Ceará: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

Mandante e visitante tentam somar pontos na luta contra a zona de rebaixamento. Em caso de vitória, o time cruz-maltino pode ultrapassar o Vozão na tabela...

Publicado em 29 de Novembro de 2020 às 18:08

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 nov 2020 às 18:08
Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
O duelo da noite desta segunda-feira, em São Januário, opõe dois times que tentam se afastar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro: o Vasco tem 24 pontos e abre o Z4. Mas o Ceará tem 26, e pode ser superado pelo Cruz-Maltino se for superado.Data/Hora: 30/11/2020, às 18 horas.Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira (Fifa-SP)Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)Árbitro de vídeo: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)Onde ver: Premiere e tempo real do LANCE!
VASCO (Técnico: Alexandre Grasseli)Lucão, Miranda, Leandro Castan e Ricardo Graça; Léo Matos, Marcos Junior, Gil, Carlinhos e Neto Borges; Torres e Cano.
Lesionados: Fernando Miguel, Fintelman, Werley, Jadson, Talles Magno (Covid-19), Breno e Ramon.Pendurados: Andrey, Neto Borges, Ricardo Graça, Henrique, Talles Magno, Gabriel Pec e Bruno GomesSuspenso: Yago Pikachu
CEARÁ (Técnico: Guto Ferreira)Richard; Samuel Xavier, Luiz Otávio, Eduardo Brock (Klaus), Bruno Pacheco; Fabinho, Charles; Lima, Vina, Léo Chú; Cléber.
Lesionados: William Oliveira e Felipe VizeuPendurados: Vinicius, Léo Chú, Samuel Xavier, Vitor Jacaré e Fernando PrassSuspensos: Fernando Sobral e Tiago Pagnussat
-> Confira a tabela do Campeonato Brasileiro
Palpites: Na redação do LANCE!, 40% das pessoas que responderam à enquete acreditam em vitória do Vasco. Outros 40% veem o empate como o resultado mais provável. Apostam no Ceará 20%.

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