Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Vasco x Caracas: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

Após eliminar o Oriente Petrolero (BOL), na primeira fase, time venezuelano é o rival do Cruz-Maltino nas duas próximas quartas-feira...
LanceNet

Publicado em 27 de Outubro de 2020 às 19:12

Crédito: AIZAR RALDES / AFP
Oito meses depois, o Vasco volta a campo pela Copa Sul-Americana. Pela segunda fase da competição, o adversário é o Caracas, da Venezuela. A eliminatória começa nesta quarta-feira contra um time que só foi eliminado na Copa Libertadores deste ano no saldo de gols.FICHA TÉCNICAVASCO X CARACAS (VEN)
Data/Hora: 28/10/2020, às 21h30Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Michael Espinoza (PER)Assistentes: Coty Carrera (PER) e Raúl López Cruz (PER)Onde ver: Conmebol TV e tempo real do LANCE!
VASCO (Técnico: Ricardo Sá Pinto)Fernando Miguel, Cayo Tenório, Miranda (Ricardo Graça), Leandro Castan e Henrique (Neto Borges); Andrey, Gil (Marcos Junior), Carlinhos e Benítez (Vinícius); Ribamar e Talles Magno.
Lesionados: Breno, Ramon e CanoPendurados: AndreySuspensos: Ninguém
CARACAS (Noel Sanvicente)Velasquez, Ferreira, Osio, Rivero e Notaroberto; Flores e Andreutti; Hernández, Contreras e Cellis; Blanco.
Lesionado: -Pendurados: -Suspenso: -
Palpites: Na redação do LANCE!, 50% das pessoas que responderam à enquete apostam em vitória do Vasco. Entendem que o empate é o resultado mais provável 25% enquanto outros 25% acreditam em vitória do Caracas.

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados