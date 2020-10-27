Vasco x Caracas: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

Oito meses depois, o Vasco volta a campo pela Copa Sul-Americana. Pela segunda fase da competição, o adversário é o Caracas, da Venezuela. A eliminatória começa nesta quarta-feira contra um time que só foi eliminado na Copa Libertadores deste ano no saldo de gols.FICHA TÉCNICAVASCO X CARACAS (VEN)
Data/Hora: 28/10/2020, às 21h30Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Michael Espinoza (PER)Assistentes: Coty Carrera (PER) e Raúl López Cruz (PER)Onde ver: Conmebol TV e tempo real do LANCE!
VASCO (Técnico: Ricardo Sá Pinto)Fernando Miguel, Cayo Tenório, Miranda (Ricardo Graça), Leandro Castan e Henrique (Neto Borges); Andrey, Gil (Marcos Junior), Carlinhos e Benítez (Vinícius); Ribamar e Talles Magno.
Lesionados: Breno, Ramon e CanoPendurados: AndreySuspensos: Ninguém
CARACAS (Noel Sanvicente)Velasquez, Ferreira, Osio, Rivero e Notaroberto; Flores e Andreutti; Hernández, Contreras e Cellis; Blanco.
Lesionado: -Pendurados: -Suspenso: -
Palpites: Na redação do LANCE!, 50% das pessoas que responderam à enquete apostam em vitória do Vasco. Entendem que o empate é o resultado mais provável 25% enquanto outros 25% acreditam em vitória do Caracas.