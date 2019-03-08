Vasco x Cabofriense no Kleber Andrade: saiba os valores dos ingressos

O estádio Kleber Andrade volta a receber uma partida do Campeonato Carioca: no dia 17 de março, às 16h, o Vasco enfrenta a Cabofriense pela quarta rodada da Taça Rio. Os ingressos já estão à venda no www.meubilhete.com. Nos pontos físicos, estarão disponíveis a partir de sábado (dia 9 de março), por R$ 50,00 (meia).
A capacidade do Kleber Andrade para a partida será de 19,6 mil torcedores. Os vascaínos irão ocupar os setores A, C e D. A torcida da Cabofriense ficará no setor B1. O setor B terá torcida mista. Têm direito à meia-entrada estudantes, doadores de sangue, professores da rede municipal de Cariacica e idosos acima de 60 anos. A gratuidade é para crianças de até 2 anos.
PROMOÇÃO
Leitores do Notícia Agora poderão pagar meia-entrada, bastando recortar o selo-desconto publicado no jornal a partir de sábado (9 de março) e apresentar na hora da compra do ingresso em um dos pontos físicos.
Integrantes do Clube do Assinante da Gazeta também terão direito a comprar os ingressos pelo valor de meia, sendo até quatro bilhetes promocionais por assinante.
SERVIÇO
Cabofriense x Vasco
Campeonato Carioca
Local: Estádio Kleber Andrade
Data: 17 de março
Horário: 16h
Ingressos: R$ 50,00 (meia) e R$ 100,00 (inteira)
Pontos de venda: Ademar Cunha (Campo Grande, Laranjeiras, Guarapari, Novo México e centro de Vila Velha), Bahamas (Shopping Mestre Álvaro), Vettor Esportes (Cachoeiro de Itapemirim), Lance Esportes (Castelo), Lixo Esportes (Linhares), Acesso VIP (Shopping Vitória), Libanesa Homem (Praia do Canto), Casa do Torcedor (Masterplace Mall, Reta da Penha), Fomatur (Praia de Santa Helena) e www.meubilhete.com