Vasco x Cabofriense no Kleber Andrade: saiba os valores dos ingressos

Serra e Vasco se enfrentaram no Kleber Andrade, pela Copa do Brasil Crédito: Marcelo Prest

O estádio Kleber Andrade volta a receber uma partida do Campeonato Carioca: no dia 17 de março, às 16h, o Vasco enfrenta a Cabofriense pela quarta rodada da Taça Rio. Os ingressos já estão à venda no www.meubilhete.com . Nos pontos físicos, estarão disponíveis a partir de sábado (dia 9 de março), por R$ 50,00 (meia).

A capacidade do Kleber Andrade para a partida será de 19,6 mil torcedores. Os vascaínos irão ocupar os setores A, C e D. A torcida da Cabofriense ficará no setor B1. O setor B terá torcida mista. Têm direito à meia-entrada estudantes, doadores de sangue, professores da rede municipal de Cariacica e idosos acima de 60 anos. A gratuidade é para crianças de até 2 anos.

PROMOÇÃO

Leitores do Notícia Agora poderão pagar meia-entrada, bastando recortar o selo-desconto publicado no jornal a partir de sábado (9 de março) e apresentar na hora da compra do ingresso em um dos pontos físicos.

Integrantes do Clube do Assinante da Gazeta também terão direito a comprar os ingressos pelo valor de meia, sendo até quatro bilhetes promocionais por assinante.

SERVIÇO

Cabofriense x Vasco

Campeonato Carioca

Local: Estádio Kleber Andrade

Data: 17 de março

Horário: 16h

Ingressos: R$ 50,00 (meia) e R$ 100,00 (inteira)