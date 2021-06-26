Vasco x Brusque: prováveis escalações, onde assistir, desfalques e palpites

Vasco e Brusque medem forças, neste domingo, em jogo que encerra a sétima rodada da Série B, em São Januário, a partir das 21h. O confronto pode ser considerado um jogo de "seis pontos" já que Cruz-Maltino são postulantes ao acesso. Os donos da casa estão em 11 lugar, com sete pontos, enquanto o time visitante soma dez, mas tem um jogo a menos (6 a 5).
FICHA TÉCNICA
Vasco x Brusque
Data/Hora: 27/06, às 21hLocal: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Salim Fendes Chavez (SP)Assistentes: Marcelo Van Gasse (Fifa/SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)Transmissão: Premiere
VASCO (Técnico: Marcelo Cabo)Lucão; Zeca, Ernando, Castan e Riquelme; Andrey, Galarza e Marquinhos Gabriel; Morato, MT e Cano
Suspensos: Bruno Gomes (vermelho direto)Pendurados: Morato e GalarzaDesfalques: Vanderlei e Rômulo (com Covid-19)
BRUSQUE (Técnico: Jerson Testoni)Jefferson Paulino; Toty, Ianson, Claudinho e Airton; Fillipe Soutto, Zé Mateus e Thiago Alagoano; Diego, Edu e Gabriel Taliari.Suspensos: Rodolfo Potiguar (terceiro cartão amarelo)Pendurados: NenhumDesfalques: Luan (com Covid-19), Edilson, Bruno Alves e Alex Ruan (lesionados).Palpites: na redação do LANCE!, 50% apostaram em uma vitória do Vasco, 25% disseram que a partida terminará empatada e 25% estão confiantes de que o Brusque será o vencedor.