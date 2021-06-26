Vasco x Brusque: prováveis escalações, onde assistir, desfalques e palpites

Vasco e Brusque medem forças, neste domingo, em jogo que encerra a sétima rodada da Série B, em São Januário, a partir das 21h. O confronto pode ser considerado um jogo de "seis pontos" já que Cruz-Maltino são postulantes ao acesso. Os donos da casa estão em 11 lugar, com sete pontos, enquanto o time visitante soma dez, mas tem um jogo a menos (6 a 5).