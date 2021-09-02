Vasco x Brasil de Pelotas: onde assistir, prováveis times e desfalques

Crédito: No primeiro turno, o Vasco derrotou o Brasil de Pelotas por 2 a 1, de virada, no Bento Freitas (Rafael Ribeiro / Vasco

Depois de reencontrar o caminho das vitórias e conquistar os três pontos diante da Ponte Preta, o Vasco volta a campo, nesta sexta-feira, contra o Brasil de Pelotas, às 19h, em São Januário. O jogo será válido pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, a terceira do returno. O Cruz-Maltino tenta iniciar uma sequência de resultados positivos para encostar de vez no G4, enquanto o Xavante busca uma reação para sair do Z4 e evitar o descenso.

+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro Para o duelo desta sexta, Lisca não poderá contar com alguns jogadores devido a lesões. O zagueiro Ernando sofreu um trauma no ombro esquerdo durante o treinamento do último sábado e desfalca a equipe. Além dele, o volante Bruno Gomes também ficará de fora do jogo por ter sentido uma forte dor na altura do trapézio antes do confronto contra a Ponte Preta.

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O volante Michel também está fora de partida, pois ainda se recupera de problemas musculares. O argentino Sarrafiore, por sua vez, retorna nesta sexta após testar positivo para Covid-19. O atleta segue a preparação no CT Moacyr Barbosa depois de se recuperar da doença e ficar dez dias em isolamento social.

Por outro lado, o volante Romulo e o atacante Morato estão de volta ao time após cumprirem suspensão diante da Ponte Petra, no último domingo. Lisca ressaltou que conta com os dois experientes jogadores. O equatoriano Jhon Sanchéz não estará apto por ainda não ter tido seu nome divulgado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

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No lado do Brasil de Pelotas, o técnico Cléber Gaúcho terá um desfalque importante na montagem do time, que não ainda venceu fora de casa e tem o pior ataque da competição. O meia Rildo, recém-contratado, e elogiado pelo comandante, está suspenso. Além disso, seis integrantes do clube testaram positivo para Covid-19,porém os nomes não foram informados. FICHA TÉCNICAVASCO x BRASIL DE PELOTAS

Data/Hora: 03/9/2021, às 19hLocal: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Alisson Sidnei Furtado (TO)Assistentes: Fábio Pereira (TO) e Cipriano da Silva Sousa (TO)Árbitro de Vídeo: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)Onde assistir: Premiere e tempo real do LANCE!

VASCO (Técnico: Lisca)Vanderlei, Léo Matos, Miranda, Leandro Castan e Zeca; Andrey, Caio Lopes e Marquinhos Gabriel; Léo Jabá, Gabriel Pec e Cano.

Desfalques: Michel (lesionado), Ernando (lesionado), Bruno Gomes (transição) e Sarrafiore (volta a treinar após a Covid-19 nesta sexta-feira).Suspenso: NinguémPendurados: Daniel Amorim e Bruno Gomes

BRASIL DE PELOTAS (Técnico: Cléber Gaúcho)Matheus Nogueira, Vidal, Ícaro, Arthur e João Siqueira; Diego Gomes, Rômulo, Bruno Matias (Gabriel Terra); Kevin, Erison e Netto