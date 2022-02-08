Vasco x Botafogo: veja as informação sobre a venda de ingressos do jogo do Carioca no Maranhão

Neste domingo, o Vasco encara o Botafogo, às 20h, no Estádio do Castelão, em São Luís (MA). Os ingressos para o jogo, válido pela sexta rodada do Carioca, já estão à venda nos pontos de venda e no site Bilheteria Digital. Os preços variam de R$70 a R$280 e a arquibancada contará com a torcida mista. De forma presencial, os ingressos podem ser adquiridos nas lojas Mr. Cat, Cidade Operária e Marcelo Surf Cohab, no Tropical Shopping, e na Aramis, no Shopping Da Ilha e no Shopping São Luís. A compra de forma online deve ser feita através do link: https://www.bilheteriadigital.com/vasco-x-botafogo-13-de-fevereiro.