Vasco x Botafogo: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

Vasco e Botafogo fazem, nesta quarta-feira, às 21h30, em São Januário, duelo pela Copa do Brasil que vale uma vaga nas oitavas de final da competição. O Alvinegro tem a vantagem do empate pela vitória, por 1 a 0, no jogo de ida, no Nilton Santos, há uma semana. Ambas as equipes lutam contra o desgaste da maratona de jogos e os desfalques.
O time de São Januário terá o retorno do meia Benítez e do zagueiro Leandro Castan, poupados da última partida da equipe no Brasileiro, contra o Coritiba. Andrey e Vinicius, que estavam no Departamento Médico podem também têm chances de retornar à equipe.
Já o Glorioso pode ter à disposição o atacante Pedro Raul, um dos artilheiros da temporada, mas segue sem o lateral-esquerdo Guilherme Santos, lesionado.FICHA TÉCNICA
VASCO X BOTAFOGOData/Hora: 23/09/2020, às 21h30Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Raphael Claus (Fifa/SP)Assistentes: Neuza Ines Back (Fifa/SP) e Alex Ang Ribeiro (SP)Onde ver: TV Globo, Premiere e tempo real do LANCE!
VASCO (Técnico: Ramon Menezes)Fernando Miguel, Yago Pikachu, Miranda, Leandro Castan e Henrique; Andrey Fellipe Bastos e Benítez; Ygor Catatau (Vinicius), Cano e Talles Magno.
Desfalques: Ricardo Graça, Juninho, Carlinhos, Breno e Ramon (lesionados)Pendurados: Yago Pikachu, Andrey e Cano.Suspensos: -BOTAFOGO (Técnico: Paulo Autuori)Gatito Fernández; Marcelo Benevenuto, Kanu, Rafael Forster; Kevin, Honda, Caio Alexandre, Victor Luís; Bruno Nazário, Matheus Babi, Kalou.
Desfalques: Marcinho, Lucas Barros, Guilherme SantosSuspensos: -Pendurados: Gatito Fernández e Pedro Raul
Palpites: Na redação do LANCE!, 55% das pessoas que responderam à enquete apostam em classificação do Botafogo e os outros 45% projetam que o Vasco avança na competição.