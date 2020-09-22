futebol

Vasco x Botafogo: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

Alvinegro e Cruz-Maltino fazem partida decisiva pela Copa do Brasil, em São Januário, que vale vaga nas oitavas da competição. Time de General Severiano venceu duelo de ida...

Publicado em 22 de Setembro de 2020 às 17:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 set 2020 às 17:50
Crédito: Vitor Silva/Botafogo
Vasco e Botafogo fazem, nesta quarta-feira, às 21h30, em São Januário, duelo pela Copa do Brasil que vale uma vaga nas oitavas de final da competição. O Alvinegro tem a vantagem do empate pela vitória, por 1 a 0, no jogo de ida, no Nilton Santos, há uma semana. Ambas as equipes lutam contra o desgaste da maratona de jogos e os desfalques.
O time de São Januário terá o retorno do meia Benítez e do zagueiro Leandro Castan, poupados da última partida da equipe no Brasileiro, contra o Coritiba. Andrey e Vinicius, que estavam no Departamento Médico podem também têm chances de retornar à equipe.
Já o Glorioso pode ter à disposição o atacante Pedro Raul, um dos artilheiros da temporada, mas segue sem o lateral-esquerdo Guilherme Santos, lesionado.FICHA TÉCNICA
VASCO X BOTAFOGO​Data/Hora: 23/09/2020, às 21h30Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Raphael Claus (Fifa/SP)Assistentes: Neuza Ines Back (Fifa/SP) e Alex Ang Ribeiro (SP)Onde ver: TV Globo, Premiere e tempo real do LANCE!
VASCO (Técnico: Ramon Menezes)Fernando Miguel, Yago Pikachu, Miranda, Leandro Castan e Henrique; Andrey Fellipe Bastos e Benítez; Ygor Catatau (Vinicius), Cano e Talles Magno.
Desfalques: Ricardo Graça, Juninho, Carlinhos, Breno e Ramon (lesionados)Pendurados: Yago Pikachu, Andrey e Cano.Suspensos: -​BOTAFOGO (Técnico: Paulo Autuori)Gatito Fernández; Marcelo Benevenuto, Kanu, Rafael Forster; Kevin, Honda, Caio Alexandre, Victor Luís; Bruno Nazário, Matheus Babi, Kalou.
Desfalques: Marcinho, Lucas Barros, Guilherme SantosSuspensos: -Pendurados: Gatito Fernández e Pedro Raul
Palpites: Na redação do LANCE!, 55% das pessoas que responderam à enquete apostam em classificação do Botafogo e os outros 45% projetam que o Vasco avança na competição.

