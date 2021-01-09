futebol

Vasco x Botafogo: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

Time cruz-maltino chegou na rodada como o primeiro time fora do rebaixamento, enquanto o Glorioso está afundado na tabela do Campeonato Brasileiro, seis pontos atrás...
LanceNet

Publicado em 09 de Janeiro de 2021 às 18:27

Crédito: No primeiro turno, os times se enfrentaram no Nilton Santos: vitória do Vasco por 3 a 2 (Rafael Ribeiro/Vasco
Vasco e Botafogo se enfrentam neste domingo, em São Januário, num duelo entre times separados por seis pontos, mas ambos lutando contra o rebaixamento. O Cruz-Maltino chegou nesta 29ª rodada fora do Z4, depois de empatar com o Atlético-GO na última quinta-feira. Do outro lado, um afundado Botafogo que, após vencer o Coritiba e acabar com o jejum de vitórias, teve a chance de iniciar uma arrancada, mas perdeu para Corinthians e Athletico-PR no Nilton Santos.-> Confira a tabela do Campeonato Brasileiro
FICHA TÉCNICAVASCO X BOTAFOGO
Data/Hora: 10/1/2021, às 20h30Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Raphael Claus (Fifa-SP)Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (Fifa-SP) e Alex Ang Ribeiro (SP)Árbitro de vídeo: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)Onde ver: Sportv, Premiere e tempo real do LANCE!
VASCO (Técnico: Vanderlei Luxemburgo)Fernando Miguel, Cayo Tenório (Gabriel Pec), Werley, Leandro Castan e Henrique; Bruno Gomes, Juninho e Gil; Yago Pikachu, Cano e Talles Magno.
Lesionado: Ricardo Graça (recuperação após apendicite)Pendurados: Ricardo Graça, Gabriel Pec e Bruno GomesSuspenso: Léo Matos
BOTAFOGO (Técnico: Eduardo Barroca)Diego Cavalieri; Kevin, Kanu, Rafael Forster, Victor Luis; Zé Welison, Cícero, Bruno Nazário; Warley (Lecaros), Kalou (Rhuan), Pedro Raul.
Lesionados: Angulo, Gatito Fernández, Guilherme Santos e Lucas Barros.Pendurados: Diego Cavalieri, Marcelo Benevenuto, Kanu, Caio Alexandre,Rhuan, Matheus Babi e Pedro Raul.Suspensos: Marcelo Benevenuto, Caio Alexandre e Matheus Babi.
Palpites: Na redação do LANCE!, 50% das pessoas que responderam à enquete apostam em vitória do Vasco. Entendem o Botafogo como favorito 25% e creem no empate outros 25%.

