futebol

Vasco x Botafogo: prováveis times, onde assistir, desfalques e palpites

Cruz-Maltino e Glorioso disputam o segundo jogo da final da Taça Rio. No primeiro, o time de Marcelo Cabo venceu. Agora, o de Chamusca precisa ganhar por dois gols de diferença...

Publicado em 21 de Maio de 2021 às 17:46

LanceNet

Crédito: Clássico da Amizade já foi disputado duas vezes neste Campeonato Carioca (Vítor Silva/Botafogo
Vasco e Botafogo voltam a se enfrentar neste sábado, em São Januário. O jogo é o segundo da final da Taça Rio. Na primeira partida, no Estádio Nilton Santos, o Cruz-Maltino venceu por 1 a 0. Com o resultado, agora o time pode empatar que levanta o troféu. Ao Glorioso cabe ganhar por dois gols de diferença. Se a vitória for por diferença mínima, a decisão irá para os pênaltis.FICHA TÉCNICAVASCO X BOTAFOGO
Data/Hora: 22/5/2021, às 15h05Local: Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Mauricio Machado Coelho JuniorAssistentes: Carlos Henrique Alves de Lima Filho e Lilian da Silva Fernandes BrunoOnde ver: Record, canais pay-per-view e tempo real do LANCE!
VASCO (Técnico: Marcelo Cabo)Vanderlei, Léo Matos, Ernando, Ricardo Graça (Miranda) e Zeca; Andrey (Romulo) e Galarza; Gabriel Pec, Morato e Léo Jabá; Cano.
-> Confira a tabela do Campeonato Carioca
Lesionados: Leandro Castan e Marquinhos GabrielPoupados: Bruno GomesSuspenso: Ninguém
BOTAFOGO (Técnico: Marcelo Chamusca)Douglas Borges, Warley, Kanu, Sousa (Gilvan) e Paulo Victor; Romildo, Ricardinho e Pedro Castro; Ronald, Rafael Navarro e Marco Antônio.
Lesionados: Jonathan e Gatito Fernández​Suspenso: Ninguém.Volta de suspensão: Marcinho.
PALPITES: Na redação do LANCE!, 80% das pessoas que responderam à enquete acreditam em título do Vasco. Somente 20% apostam que o Botafogo levantará a Taça Rio.

