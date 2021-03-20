Vasco x Botafogo: prováveis times, onde assistir, desfalques e palpites

Vasco e Botafogo se enfrentam, na noite deste domingo, pela quarta rodada do Campeonato Carioca. O Cruz-Maltino, dono da casa, ainda busca a primeira vitória na temporada. O Glorioso tenta a segunda vitória na competição.FICHA TÉCNICAVASCO X BOTAFOGO
Data/Hora: 21/3/2021, às 18hLocal: São Januário, no Rio de aneiro (RJ)Árbitro: Wagner do Nascimento MagalhãesAssistentes: Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha e Andréa Isaura Maffar Marcelino de SáOnde ver: Pay-per-view e tempo real do LANCE!
VASCO (Técnico: Marcelo Cabo)Lucão, Zeca, Ernando, Ricardo Graça e MT; Bruno Gomes e Andrey; Gabriel Pec, Marquinhos Gabriel e Talles Magno; Cano.
Lesionado: -Suspenso: -Pendurado: Ulisses.
BOTAFOGO (Técnico: Marcelo Chamusca)Douglas Borges, Jonathan, Marcelo Benevenuto, Kanu e Paulo Victor; José Welison, Rickson e Matheus Frizzo; Marcinho, Matheus Babi, e Warley.
Lesionado: Gatito Fernández, Diego Cavalieri, Hugo, Guilherme Santos, Pedro Castro e Sousa (Covid-19).Não regularizado: Ricardinho.Suspenso: -Pendurado: -
PALPITES:Na redação do LANCE!, 50% das pessoas que responderam à enquete acreditam no empate. Apostam no Vasco 25% e, no Botafogo, outras 25%.