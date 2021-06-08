Copa do Brasil

Vasco x Boavista: prováveis times, onde ver e palpites

Cruz-Maltino avança em caso de empate ou nova vitória. Derrota por um gol de diferença leva a disputa para os pênaltis. Boavista passa em caso de vitória por dois ou mais gols
08 jun 2021 às 18:16

Publicado em 08 de Junho de 2021 às 18:16

Sarrafiore
Com gol de Sarrafiore, Vasco venceu o jogo de ida por 1 a 0 Crédito: Thiago Ribeiro/Agif
O Vasco recebe o Boavista na tarde desta quarta-feira (09), em São Januário. Pela terceira fase da Copa do Brasil, o Cruz-Maltino tem a vantagem do empate após vencer fora de casa por 1 a 0. Derrota por um gol de diferença leva a disputa para os pênaltis. Derrota por mais gols classifica a equipe de Saquarema à próxima fase do mata-mata nacional.

FICHA TÉCNICA: VASCO X BOAVISTA

  • Estádio: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)
  • Data e hora: 10 de junho de 2021, às 16h30
  • Árbitro: José Mendonça da Silva Junior 

  • Onde assistir: SporTV e Premiere 

  • VASCO: Vanderlei, Léo Matos, Ernando, Ricardo Graça e Zeca; Romulo e Galarza; Morato, Marquinhos Gabriel e Gabriel Pec; Cano. Técnico: Marcelo Cabo 
  • BOAVISTA: Ary; Wisney, Douglas Pedroso, Victor Pereira e Jean Victor; Ralph Dias, Fernando Bob e Ryan Guilherme; Jefferson Renan, Marquinhos e Michael Douglas. Técnico: Leandrão 

  • PALPITES: Na redação do LANCE!, 90% das pessoas que responderam à enquete acreditam na classificação do Vasco. Apostam na recuperação do Boavista 10%.

