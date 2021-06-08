Vasco x Boavista: prováveis times, onde ver e palpites

O Vasco recebe o Boavista na tarde desta quarta-feira (09), em São Januário. Pela terceira fase da Copa do Brasil, o Cruz-Maltino tem a vantagem do empate após vencer fora de casa por 1 a 0. Derrota por um gol de diferença leva a disputa para os pênaltis. Derrota por mais gols classifica a equipe de Saquarema à próxima fase do mata-mata nacional.
FICHA TÉCNICA: VASCO X BOAVISTA
- Estádio: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)
- Data e hora: 10 de junho de 2021, às 16h30
- Árbitro: José Mendonça da Silva Junior
- Onde assistir: SporTV e Premiere
- VASCO: Vanderlei, Léo Matos, Ernando, Ricardo Graça e Zeca; Romulo e Galarza; Morato, Marquinhos Gabriel e Gabriel Pec; Cano. Técnico: Marcelo Cabo
- BOAVISTA: Ary; Wisney, Douglas Pedroso, Victor Pereira e Jean Victor; Ralph Dias, Fernando Bob e Ryan Guilherme; Jefferson Renan, Marquinhos e Michael Douglas. Técnico: Leandrão
- PALPITES: Na redação do LANCE!, 90% das pessoas que responderam à enquete acreditam na classificação do Vasco. Apostam na recuperação do Boavista 10%.