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futebol

Vasco x Bangu: prováveis times, onde assistir, desfalques e palpites

Após dois empates, Gigante da Colina segue em busca da vitória para encostar no G4 do Campeonato Carioca. Alvirrubro não vence há seis rodadas na competição estadual...

Publicado em 02 de Abril de 2021 às 19:06

LanceNet

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Publicado em 

02 abr 2021 às 19:06
Crédito: Vasco e Bangu empataram por 0 a 0 na estreia do Campeonato Carioca 2020 (Thiago Ribeiro
Após dois empates seguidos, o Vasco volta a campo neste sábado, no Raulino de Oliveira, diante do Bangu, às 21h05. O confronto é válido pela oitava rodada do Campeonato Carioca. O Gigante da Colina segue em busca de uma vitória para se aproximar do G4, enquanto o Alvirrubro não vence há seis rodadas na competição e está na penúltima colocação.
> Confira a classificação do Campeonato CariocaPelo lado do Cruz-Maltino, o técnico não poderá contar com os atacantes Léo Jabá e Morato. Ambos foram regularizados no BIRA (Boletim Informativo de Registro de Atletas), porém não poderão ser relacionados para o duelo contra o Bangu.
De acordo com o regulamento do Carioca, um jogador só pode ter condição de jogo se inscrito 48 horas úteis antes da partida. Como esta sexta é feriado no Rio de Janeiro, os atletas não poderão estar em campo. Além deles, Léo Matos, Leandro Castan, Ernando, Marquinhos Gabriel e Germán Cano serão poupados pela comissão técnica. Por outro lado, Caio Eduardo e Marlon Gomes foram relacionados pela primeira vez.
No lado do Bangu, a equipe dirigida por Marcelo Marelli não vence desde a estreia na competição. Desde então, foram dois empates e quatro derrotas, ocupando, atualmente, a penúltima colocação. FICHA TÉCNICAVASCO x BANGU
Data/Hora: 03/04/2021, às 21h05Local: Raulino de Oliveira - Volta Redonda (RJ)Árbitro: Yuri Elino Ferreira da CruzAssistentes: Silbert Faria Sisquim e Raphael Carlos de Almeira Tavares dos ReisOnde ver: Record, Pay-per-view e tempo real do LANCE!
VASCO (Técnico: Marcelo Cabo)Lucão, Cayo Tenório, Miranda, Ricardo Graça e Zeca; Bruno Gomes, Andrey, Matías Galarza e Carlinhos; Gabriel Pec e Laranjeira (Tiago Reis)
BANGU (Técnico: Marcelo Marelli)Paulo Henrique, Digão, Gabriel Moreira, Israel, Léo Griggio, Dionatan; Marcelo Mattos, Geancarlo, Geovani; Daniel, Jean Carlos
PALPITESNa redação do LANCE!, 80% das pessoas que responderam à enquete acreditam na vitória do Vasco, enquanto 15% apostam no empate, e apenas 5% creem no triunfo do Bangu.

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