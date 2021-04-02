Vasco x Bangu: prováveis times, onde assistir, desfalques e palpites

Crédito: Vasco e Bangu empataram por 0 a 0 na estreia do Campeonato Carioca 2020 (Thiago Ribeiro

Após dois empates seguidos, o Vasco volta a campo neste sábado, no Raulino de Oliveira, diante do Bangu, às 21h05. O confronto é válido pela oitava rodada do Campeonato Carioca. O Gigante da Colina segue em busca de uma vitória para se aproximar do G4, enquanto o Alvirrubro não vence há seis rodadas na competição e está na penúltima colocação.

> Confira a classificação do Campeonato CariocaPelo lado do Cruz-Maltino, o técnico não poderá contar com os atacantes Léo Jabá e Morato. Ambos foram regularizados no BIRA (Boletim Informativo de Registro de Atletas), porém não poderão ser relacionados para o duelo contra o Bangu.

De acordo com o regulamento do Carioca, um jogador só pode ter condição de jogo se inscrito 48 horas úteis antes da partida. Como esta sexta é feriado no Rio de Janeiro, os atletas não poderão estar em campo. Além deles, Léo Matos, Leandro Castan, Ernando, Marquinhos Gabriel e Germán Cano serão poupados pela comissão técnica. Por outro lado, Caio Eduardo e Marlon Gomes foram relacionados pela primeira vez.

No lado do Bangu, a equipe dirigida por Marcelo Marelli não vence desde a estreia na competição. Desde então, foram dois empates e quatro derrotas, ocupando, atualmente, a penúltima colocação. FICHA TÉCNICAVASCO x BANGU

Data/Hora: 03/04/2021, às 21h05Local: Raulino de Oliveira - Volta Redonda (RJ)Árbitro: Yuri Elino Ferreira da CruzAssistentes: Silbert Faria Sisquim e Raphael Carlos de Almeira Tavares dos ReisOnde ver: Record, Pay-per-view e tempo real do LANCE!

VASCO (Técnico: Marcelo Cabo)Lucão, Cayo Tenório, Miranda, Ricardo Graça e Zeca; Bruno Gomes, Andrey, Matías Galarza e Carlinhos; Gabriel Pec e Laranjeira (Tiago Reis)

BANGU (Técnico: Marcelo Marelli)Paulo Henrique, Digão, Gabriel Moreira, Israel, Léo Griggio, Dionatan; Marcelo Mattos, Geancarlo, Geovani; Daniel, Jean Carlos