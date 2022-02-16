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Carioca

Vasco x Bangu: prováveis times, desfalques e onde assistir ao jogo

Depois de perder para o Botafogo, Cruz-Maltino busca se recuperar na tabela e reencontra um de seus maiores ídolos: Felipe. O ex-jogador comanda o alvirrubro à beira do campo

Publicado em 16 de Fevereiro de 2022 às 18:30

LanceNet

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Publicado em 

16 fev 2022 às 18:30
Nenê, sempre ele, garantiu a vitória do Vasco mais uma vez
Nenê, sempre ele, garantiu a vitória do Vasco mais uma vez Crédito: Thiago Ribeiro/AGIF
Após perder o primeiro clássico da temporada, o Vasco busca a recuperação diante do Bangu, nesta quinta-feira (17), às 20h30, em São Januário. Com isso, o clube carioca irá reencontrar um de seus maiores ídolos: Felipe Loureiro. O ex-jogador comanda a equipe alvirrubra e tem uma história marcante como o maior vencedor da história do Gigante da Colina. Para o duelo, o técnico Zé Ricardo poderá contar com o retorno do lateral-direito Weverton, que desfalcou a equipe no clássico contra o Botafogo. Por outro lado, Vitinho iniciou a transição e Yuri Lara segue no departamento médico. Ambos não estarão à disposição do treinador.
O mais recente reforço vascaíno também não pdoerá estar em campo. Zé Gabriel foi inscrito no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, porém em virtude da do regulamento do Estadual está fora da partida. De acordo com a regra do Carioca, um jogador precisa ser inscrito 48 horas antes do início da rodada, que terá início nesta quarta.
Na tabela, o Gigante da Colina soma 13 pontos e caiu da liderança para a quarta colocação. O Bangu, por sua vez, vem de dois empates seguidos - contra Madureira e Resende, tem 6 pontos, na oitava posição. O Alvirrubro tem cinco jogos sem vencer no Campeonato - desde a estreia quando bateu o Fluminense. 

FICHA TÉCNICA - VASCO X BANGU

  • Data/Hora: 17/02/2022, às 20h30
  • Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)
  • Árbitro: Tarcizo Pinheiro Caetano

  • Onde assistir: pay-per-view 

  • VASCO:Thiago Rodrigues; Weverton, Ulisses, Anderson Conceição e Edimar; Matheus Barbosa, Juninho, Nene, Bruno Nazário e Gabriel Pec; Raniel. Técnico: Zé Ricardo
  • BANGU: Paulo Henrique; Wisney (Carlos Eduardo), Israel, Guilherme Martins e Raí; Renatinho, Denilson e Luís Araújo; Roberto Baggio, Nascimento e Lucas Oliveira (Santarém). Técnico: Felipe Loureiro

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