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futebol

Vasco x Bahia: prováveis times, onde assistir, desfalques e palpites

Em São Januário, Cruz-Maltino e Esquadrão Tricolor duelam em um confronto direto na luta para fugir da queda e se manter na elite do futebol brasileiro na próxima temporada...
LanceNet

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Publicado em 

30 jan 2021 às 18:13

Publicado em 30 de Janeiro de 2021 às 18:13

Crédito: No primeiro turno, o Bahia venceu o Vasco por 3 a 0 em Pituaçu (Fotos:Felipe Oliveira / EC Bahia
O Brasileirão chega à reta final e São Januário será placo de um confronto direto na briga contra o rebaixamento. Neste domingo, o Vasco recebe o Bahia, às 16h (de Brasília), na Colina Histórica. Apenas um ponto separam as equipes, que estão fora do Z4, porém bem próximos do Fortaleza, primeiro time da zona da confusão.
> Confira e simule a classificação do Campeonato Brasileiro 2020
Após o empate por 1 a 1 com o Palmeiras, o Gigante da Colina passou alguns dias em Atibaia, São Paulo, e fez um trabalho intenso de preparação para o duelo com o Tricolor Baiano. Com direito a churrasco e samba, o experiente treinador tentou unir ainda mais o grupo e terá força máxima neste domingo. a tendência é que Leandro Castan, poupado contra o Alviverde, volte ao time titular.
Por outro lado, o time dirigido por Dado Cavalcanti, que derrotou o Corinthians na última quinta, terá os desfalques importantes como Índio Ramírez, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Élton e Matheus Claus, lesionados. No entanto, o técnico poderá contar com o centroavante Gilberto, carrasco da equipe carioca, e artilheiro do Tricolor com oito gols.
Com 36 pontos, os comandados de Vanderlei Luxemburgo seguem na décima quarta colocação. Porém, com a vitória do Bahia na quinta, o fantasma do rebaixamento voltou a se aproximar. Duas posições abaixo, os baianos tem 35 pontos, mesmo número do Fortaleza, que está na zona de rebaixamento, com duas vitórias a menos. FICHA TÉCNICAVASCO x BAHIA
Data/Hora: 31/01/2021, às 16hLocal: São Januário - Rio de Janeiro, (RJ)Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (FIFA-GO)Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva (FIFA-GO) e Eduardo Goncalves da Cruz (MS)VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)Onde ver: Globo, Premiere e tempo real do LANCE!
VASCO (Técnico: Vanderlei Luxemburgo)Fernando Miguel; Léo Matos, Ricardo Graça (Marcelo Alves), Leandro Castan e Henrique; Bruno Gomes, Leonardo Gil e Benítez; Yago Pikachu, Cano e Talles
Suspensos: -Pendurados: Yago Pikachu, Léo Matos, Ricardo Graça e Gabriel PecVoltam de suspensão: -
BAHIA (Técnico: Dado Cavalcanti)Douglas; Nino Paraíba, Ernando, Lucas Fonseca e Juninho Capixaba; Gregore, Ronaldo e Daniel; Rossi, Thiago Andrade e Gilberto.
Suspensos: Índio Ramírez (3º Amarelo)Pendurados: Rossi, Edson, Marco Antonio e ClaysonMachucados: Élton e Matheus ClausVoltam de suspensão: -
PALPITESNa redação do LANCE!, 70% acreditam na vitória do Vasco, 30% apostaram no empate, enquanto 10% creem no triunfo do Bahia.

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