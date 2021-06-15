Vasco x Avaí: prováveis times, onde assistir, desfalques e palpites

O Vasco encara o Avaí na próxima quarta-feira, às 19h, em São Januário, em jogo válido pela quarta rodada da Série B do Brasileirão. Depois de conquistar a primeira vitória na competição, o Cruz-Maltino busca conquistar os três pontos novamente, dessa vez em casa. O time catarinense ainda não venceu. São duas derrotas e um empate até aqui. Marcelo Cabo, expulso após provocar a comissão técnica do Brasil de Pelotas, irá desfalcar a equipe mandante.
Data/Hora: 16/06/2021, às 19h
Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)
Árbitro: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)
Assistentes: Marcus Vinicius Gomes (MG) e Fernanda Nãndrea Gomes Antunes (MG)
Onde ver: Premiere e Tempo Real do LANCE!
VASCO (Técnico: Marcelo Cabo)
Vanderlei, Léo Matos, Ernando (Miranda), Ricardo Graça (Leandro Castan) e Zeca (Riquelme); Romulo e Galarza (Juninho); Gabriel Pec (Morato), Marquinhos Gabriel e Léo Jabá; Cano.
Suspensos: Marcelo Cabo e Gabriel CaboLesionados: Leandro Castan e Zeca (dúvidas)Pendurados: NinguémAVAÍ (Técnico: Claudinei Oliveira)Glédson; Edilson, Alan Costa, Alemão e Diego Renan; Bruno Silva, Valdívia e Lourenço; Renato, Vinícius Leite e Getúlio.
Suspensos: NinguémLesionados: Serrato, Betão e Júnior Dutra
Palpites: na redação do LANCE!, 40% das pessoas que responderam à enquete acreditam em vitória do Vasco. Outras 40% apostam no empate e 20% creem que o Avaí vai vencer.