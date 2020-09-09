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futebol

Vasco x Atlético-GO: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

Equipes se enfrentam pela nona rodada em momentos distinto. Cruz-Maltino briga no topo da tabela, enquanto o Dragão tenta somar pontos para sair da zona de rebaixamento...

Publicado em 09 de Setembro de 2020 às 18:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 set 2020 às 18:50
Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
Vasco e Atlético-GO se enfrentam nesta quinta-feira, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro em momentos bem diferentes na competição. O Cruz-Maltino vem embalado por um bom começo de trabalho do técnico Ramon Menezes e de uma vitória sobre o Athletico-PR na rodada anterior. O time é quarto colocado com 14 pontos, três a menos que o líder Internacional.
Já o Dragão vem de dois empates seguidos, contra Grêmio e Fluminense, e está na zona de rebaixamento com seis pontos conquistados. O time tenta somar pontos fora de casa para ganhar posições na tabela.
FICHA TÉCNICAVASCO X ATLÉTICO-GO
Estádio: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)Data e hora: 10/09/2020, às 21h (de Brasília)Árbitro: Heber Roberto Lopes (SC)Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Thiaggo Americano Labes (SC)Árbitro de vídeo: Rafael Traci (Fifa/SC)Onde ver: Premiere e tempo real do LANCE!
VASCO (Técnico: Ramon Menezes)Fernando Miguel, Pikachu, Miranda, Marcelo Alves e Henrique; Andrey, Fellipe Bastos, Bruno César (Benítez), Vinícius (Ygor Catatau), Talles Magno e Cano.
Desfalques: Ricardo Graça, Werley, Breno, Lucão, Guilherme Parede, Leandro Castan (Departamento médico)Pendurado: Cayo TenórioSuspensos: -
ATLÉTICO-GO (Técnico: Vagner Mancini)Jean; Dudu, João Victor, Éder e Nicolas; Edson, Marlon Freitas e Chico; Janderson, Renato Kayzer e Gustavo Ferrareis.
Desfalques: -Pendurados: -Suspensos: -
Palpites: Na redação do LANCE!, 65% apostam na vitória do Vasco, enquanto 20% acham que o Atlético-GO sairá vitorioso e 15% acreditam no empate.

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