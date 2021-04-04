Vasco viajará de ônibus para duelo contra o Tombense; cinco jogadores se reapresentam e treinam à parte

Crédito: Werley é um dos mais experientes do elenco, mas está fora dos planos (Rafael Ribeiro / Vasco

Assim como fez para a partida da primeira rodada da Copa do Brasil, o Vasco irá a Minas Gerais de ônibus. Naquela ocasião, a viagem foi para Poços de Caldas, para o duelo contra a Caldense. Desta vez, a partida será em Tombos, diante do Tombense. A delegação embarca nesta segunda-feira.Também nesta segunda-feira, cinco jogadores do Cruz-Maltino se reapresentam e, de acordo com a apuração do LANCE!, vão treinar à parte. São eles o zagueiro Werley, os laterais-esquerdos Henrique e Neto Borges, o volante Marcos Junior e o meia Lucas Santos. Eles buscam novos clubes.

Confira a nota publicada no site oficial do clube:

"De olho na classificação para a terceira fase da Copa do Brasil, o Vasco da Gama entra em campo na próxima quarta-feira (07/04), às 21h30, para enfrentar o Tombense (MG), com transmissão da TV Globo. O duelo válido pela segunda fase da competição nacional será realizado no Estádio Antônio Guimarães de Almeida, o Almeidão, na cidade de Tombos, localizada a 350 km da capital Belo Horizonte.

A logística cruzmaltina para a importante partida foi definida na última semana pelo Departamento de Futebol, em comum acordo com o Departamento de Saúde e Performance e a Comissão Técnica, respeitando todos os protocolos sanitários de prevenção à Covid-19. A delegação treina na manhã desta segunda-feira (05/04) no CT do Almirante, na Cidade de Deus, e depois do almoço, por volta das 13h, embarca de ônibus para Minas Gerais.

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Os veículos escolhidos para a viagem foram os mesmos utilizados na partida contra a Caldense (MG): dois ônibus da modalidade leito-cama com distanciamento e total conforto para atletas e membros da comissão técnica. A estrutura proporcionará um acréscimo positivo ao processo de recuperação dos jogadores, tanto após o treino que antecede o embarque quanto após o importante jogo pela Copa do Brasil.

O desembarque em solo mineiro está previsto para o final da noite de segunda-feira (05), por volta das 21h30, no município de Pedra Dourada, que faz divisa com a cidade de Tombos. Antes da partida decisiva pela Copa do Brasil, o técnico Marcelo Cabo comandará um último treinamento. A atividade será realizada no Centro de Treinamento do Tombense, às 16h30.

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