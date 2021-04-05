Vasco viaja para enfrentar a Tombense pela Copa do Brasil; Léo Jabá e Morato são relacionados

Crédito: Morato poderá fazer a sua estreai com a camisa do Vasco diante da Tombense (Rafael Ribeiro/Vasco

O Vasco realizou a última atividade antes da viagem para Minas Gerais, de olho no duelo contra a Tombense, pela segunda fase da Copa do Brasil, na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília). O técnico Marcelo Cabo promoveu um trabalho em campo reduzido no CT do Almirante, na Cidade de Deus, e em seguida embarcou para Tombos, localizado na na Zona da Mata Mineira.

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Para o duelo, o treinador poderá contar com os atacantes Léo Jabá e Morato, que estão regularizados e foram relacionados. Com isso, ambos poderão fazer as suas estreias com a camisa do Gigante da Colina. Além deles, os jogadores poupados no duelo contra o Bangu, estarão à disposição. Tratam-se de Ernando, recuperado de lesão na coxa direita, Germán Cano, Léo Matos, Marquinhos Gabriel e Leandro Castan.

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A viagem irá acontecer de ônibus, assim como foi realizada para o duelo contra a Caldense, no último mês. O clube carioca decidiu por este trajeto em virtude da logística e dos protocolos de saúde. O desembarque em Minas Gerais está previsto para a noite desta segunda, por volta das 21h30. Na terça, Marcelo Cabo realizará o último treino antes da partida, às 16h30, no CT da Tombense.

Invicto com cinco empates e duas vitórias, o técnico Marcelo Cabo terá pela frente o seu oitavo desafio no comando do Cruz-Maltino. Um dos jogadores de sua confiança é o meio-campista Andrey, que tem se destacado nos últimos jogos e arriscado chutes de fora da área. Contra o Bangu, ele acertou a trave e iniciou a jogada do terceiro gol vascaíno.