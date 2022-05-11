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futebol

Vasco vende mais de 6 mil ingressos para partida contra o Bahia

Clube abre vendas na manhã desta quarta-feira e torcedores prometem lotar São Januário para ajudar o time a embalar na Série B do Brasileirão...

Publicado em 11 de Maio de 2022 às 15:11

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 mai 2022 às 15:11
O Vasco anunciou que vendeu mais de 6 mil ingressos para a partida contra o Bahia, neste domingo, às 16h, pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A expectativa é da torcida cruz-maltina lotar São Januário em mais um jogo, para incentivar o time a embalar na competição.+ Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro​Na manhã desta quarta-feira, o Gigante iniciou a venda dos bilhetes. Por enquanto, o torcedor só poderá comprar pela internet no site sociogigante.com/ingressos. Na próxima quinta-feira, os ingressos começam a ser vendidos nos pontos físicos a partir das 11h.
Os preços variam entre R$60 e R$100 e os Sócios Gigante possuem desconto de acordo com o plano. Dependendo, podem até mesmo entrar de graça mediante check-in na plataforma do clube.
Crédito: TorcidadoVascodevelotarmaisumjogoemSãoJanuário(Foto:LuizaSá/LANCE!

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