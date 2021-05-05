Vasco vence o São Raimundo-RR pelo jogo de ida das oitavas de finais da Copa do Brasil sub-20

Crédito: Divulgação/Vasco

No retorno das competições de futebol de base, o Vasco venceu o são Raimundo-RR por 3 a 1, no Estádio Canarinho, em Boa Vista, pelo jogo de ida das oitavas de finais da Copa do Brasil sub-20. Caio Eduardo, Marcos Dias e Andrey Santos marcaram os gols do triunfo, enquanto Rafinha descontou. A vitória colocou os Meninos da Colina bem próximos de uma vaga nas quartas da competição.

> Confira a tabela do Campeonato Brasileiro - Série BDesde o início da partida, o Cruz-Maltino, comandando pelo técnico Diogo Siston, impôs o seu ritmo de jogo e construiu o placar com tranquilidade no primeiro tempo. O adversário até tentou bloquear o ataque dos cariocas, mas não conseguiu e foi para o intervalo perdendo por 3 a 0.

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Logo aos 4 minutos, em uma boa trama trabalhada pelos Meninos da Colina, Caio Eduardo recebeu na área e bateu no canto para abrir o placar. Vinte minutos depois, foi a vez de Marcos Dias receber na área, cortar o zagueiro e estufar a rede ampliando para os cariocas.

No fim do primeiro tempo, Caio Eduardo cobrou escanteio com categoria na cabeça de Andrey Santos, que tirou do arqueiro adversário e ampliou para o time da Cruz de Malta. Na volta do intervalo, os donos da casa subiram de produção e conseguiram descontar aos 33 com Rafinha, de pênalti.