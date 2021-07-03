futebol

Vasco vence o Internacional pelo Campeonato Brasileiro Sub-20

Meninos da Colina ocupam a liderança da competição, podendo ainda ser ultrapassados na rodada. Colorados estão na oitava colocação no momento...

Publicado em 03 de Julho de 2021 às 16:23

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 jul 2021 às 16:23
Crédito: O atacante Juan marcou o gol da vitória do Vasco sobre o Internacional no Brasileiro Sub-20 (Vitor Brügger/Vasco
O Vasco derrotou o Internacional por 1 a 0, neste sábado, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. O atacante Juan marcou o gol da partida. Com o triunfo, os Meninos da Colina chegaram aos sete pontos e ocupam a primeira posição na tabela de classificação, porém ainda podem ser ultrapassados nesta rodada.
Na próxima rodada, a equipe comandada pelo técnico Diogo Siston visita o Corinthians, domingo, às 15h, no Parque São Jorge. Antes disso, o duelo será contra o Bangu, na quarta, às 10h, no Estádio Nivaldo Pereira. A partida será válida pela 7ª rodada do Campeonato Carioca. O Colorado, por sua vez, recebe internacional no domingo, dia 11, às 15h, em local ainda a ser definido pela Confederação Brasileira de futebol (CBF).
+ Veja momentos em que o Vasco defendeu as causas sociais na sua história
Durante a partida, o Vasco abriu o placar logo aos 6 minutos. Na jogada, Marlon Gomes de um belo passe para Juan, que ficou na cara do gol e ao deslocar o goleiro colorado estufou a rede. O Gigante da Colina ainda teve tempo de quase ampliar, quando Caio Eduardo achou Marcos Paulo, que finalizou por cima.
+ Vasco apoia projeto que visa imortalizar Barbosa no muro de São Januário
Na etapa final, os donos da casa souberam administrar o resultado, e quase marcaram com Marcos Das. O atleta recebeu bom passe de Marcos Paulo e finalizou por cima da meta colorada. Caio Eduardo fez boa jogada e rolou para Diego Fernandez em cima do goleiro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

internacional vasco
Recomendado para você

Imagem de destaque
'Minha avó mutilou minha filha às escondidas com apenas 6 meses': o ciclo da mutilação genital que mulheres colombianas lutam para encerrar
Imagem de destaque
Museu Vale vai ser restaurado e abrigará novo espaço cultural em Vila Velha
Mulher roncando
Roncar é perigoso? Especialista explica os riscos e como tratar o problema

