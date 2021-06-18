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Vasco vence o Brasil de Farroupilha e avança na Série A2 do Brasileirão Feminino em primeiro lugar no grupo

Meninas da Colina obtiveram 100% de aproveitamento na primeira fase da competição e, agora, aguardam as adversárias a serem definidas em sorteio...
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Publicado em 

18 jun 2021 às 19:02

Publicado em 18 de Junho de 2021 às 19:02

Crédito: Rhaizza estreou pelo time cruz-maltino marcando um golaço (Kévin Sgarzela/Divulgação
O time feminino do Vasco venceu o Brasil de Farroupilha (RS), nesta sexta-feira, e terminou a primeira fase da Série A2 do Campeonato Brasileiro em primeiro lugar no grupo F. Foram cinco vitórias em cinco jogos. Desta vez, por 3 a 0, fora de casa.O primeiro gol saiu aos 27 minutos do primeiro tempo, quando Anny cruzou da direita, Dani Barão escorou e Estefani Nove-Nove deslocou a goleira. No início da segunda etapa, Rhaizza acertou um chute forte para ampliar o placar, que foi selado pouco depois, quando Anny marcou o dela.
-> Confira a tabela da Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino
Com a vaga garantida e a posição definida, o Vasco aguarda o sorteio para definir o adversário que vai enfrentar nas oitavas de final.

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