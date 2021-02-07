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futebol

Vasco vence o Boavista e segue 100% no Estadual feminino

Bebel marcou os dois gols da partida, ambos na segunda etapa. Time volta a campo nesta quarta-feira...
LanceNet

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Publicado em 

07 fev 2021 às 19:06

Publicado em 07 de Fevereiro de 2021 às 19:06

Crédito: Time cruz-maltino conquistou a segunda vitória consecutiva (Reprodução Instagram
O Vasco venceu o Boavista por 2 a 0, no Estádio Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu, pelo Campeonato Estadual feminino. No duelo disputado na tarde deste domingo, Bebel marcou os dois gols que garantiram o triunfo cruz-maltino.Com o resultado da partida válida pela segunda rodada da competição, o time segue com 100% de aproveitamento no torneio. O próximo compromisso da equipe é contra o Pérolas Negras, nesta quarta-feira.
Os dois gols da partida foram marcados no segundo tempo. Para o primeiro deles, Ju Pacheco foi quem deu a assistência, aos dois minutos. Quatro minutos mais tarde, coube a Julianinha o passe anterior ao gol.

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