Vasco vence o Boavista e segue 100% no Estadual feminino

O Vasco venceu o Boavista por 2 a 0, no Estádio Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu, pelo Campeonato Estadual feminino. No duelo disputado na tarde deste domingo, Bebel marcou os dois gols que garantiram o triunfo cruz-maltino.Com o resultado da partida válida pela segunda rodada da competição, o time segue com 100% de aproveitamento no torneio. O próximo compromisso da equipe é contra o Pérolas Negras, nesta quarta-feira.