Vasco vence o Boavista e garante vaga na final da Taça Rio Sub-15

A equipe sub-15 do Vasco venceu o Boavista por 2 a 1, no jogo de volta das semifinais da Taça Rio, na manhã deste sábado, e garantiu a classificação para as finais da competição. Alexandre e Paulo Roberto marcaram os gols dos Meninos da Colina, no Nivaldo Pereira. O adversário do Cruz-Maltino na decisão sairá do confronto entre Volta Redonda e Bangu.Apesar de ter vencido o primeiro jogo por 2 a 1, o Vasco iniciou a partida buscando o ataque. Logo aos 3, Igor Toldo invadiu a área e tocou para Alexandre finalizar e abrir o placar para os Meninos da Colina. Kevyn Taylon construiu uma boa jogada e tabelou com Kauan Kelvin. O jogador finalizou de longe, mas o goleiro fez uma defesa segura.
Ainda no primeiro tempo, Kauan Kelvin fez outra boa jogada pela esquerda e chutou em direção ao gol, mas a bola passou por cima da meta do Boavista. Em outra boa trama vascaína, Igor Toledo tentou bater colocado e obrigou o arqueiro adversário a fazer grande defesa.
Na volta do intervalo, o Vasco ampliou o placar após Kauan Kelvin tocar em profundidade para Paulo Roberto. O atacante entrou na área e com um toque tirou do goleiro e balançou a rede. O Boavista ainda teve tempo para descontar, mas não conseguiu rever a desvantagem.