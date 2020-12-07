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futebol

Vasco vence o América-MG pelo Campeonato Brasileiro sub-20

Cruz-Maltino saiu na frente, abriu 2 a 0, levou o empate, mas confirmou a vitória na reta final da partida. João Pedro e Marcos Dias marcaram os gols vascaínos...
LanceNet

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Publicado em 

07 dez 2020 às 18:12

Publicado em 07 de Dezembro de 2020 às 18:12

Crédito: Arquivo Pessoal
Quase 24 horas depois de ser goleado na categoria principal, o Vasco venceu, mesmo que no Campeonato Brasileiro sub-20. O time superou o América-MG por 3 a 2, na tarde desta segunda-feira, no Estádio Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu. As duas equipes seguem na parte de baixo da tabela.O Cruz-Maltino abriu o placar com João Pedro, aos 13 minutos e ampliou com Marcos Dias, aos 39. Ainda na primeira etapa, Gustavinho descontou para a equipe mineira.
-> Confira a tabela do Campeonato Brasileiro
No segundo tempo, Goldeson empatou, aos 25 minutos. Mas no 35º minuto da etapa final, Marcos Dias fez mais um e sacramentou a vitória vascaína. O resultado não muda muito a projeção de fim de temporada dos juniores do Vasco, mas o gerente geral da base, Carlos Brazil, analisou a temporada.
- Em relação à categoria sub-20, tínhamos consciência dos problemas que poderíamos ter, considerando que disputaríamos uma fase preliminar de Campeonato Brasileiro com 19 jogos, Copa do Brasil e Campeonato Carioca em quatro meses. É muito importante para o processo de formação jogar, e jogar grande jogos, mas o treinamento é igualmente fundamental e sabíamos que teríamos pouco tempo - afirmou Brazil, ao site do clube, no último domingo.

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