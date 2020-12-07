Vasco vence o América-MG pelo Campeonato Brasileiro sub-20

Crédito: Arquivo Pessoal

Quase 24 horas depois de ser goleado na categoria principal, o Vasco venceu, mesmo que no Campeonato Brasileiro sub-20. O time superou o América-MG por 3 a 2, na tarde desta segunda-feira, no Estádio Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu. As duas equipes seguem na parte de baixo da tabela.O Cruz-Maltino abriu o placar com João Pedro, aos 13 minutos e ampliou com Marcos Dias, aos 39. Ainda na primeira etapa, Gustavinho descontou para a equipe mineira.

-> Confira a tabela do Campeonato Brasileiro

No segundo tempo, Goldeson empatou, aos 25 minutos. Mas no 35º minuto da etapa final, Marcos Dias fez mais um e sacramentou a vitória vascaína. O resultado não muda muito a projeção de fim de temporada dos juniores do Vasco, mas o gerente geral da base, Carlos Brazil, analisou a temporada.