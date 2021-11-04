Vasco usará uniforme em apoio ao Novembro Azul na partida contra o Guarani; camisas serão leiloadas

Crédito: Vasco usará uniforme em apoio a prevenção do câncer de próstata (Divulgação/Vasco

O Vasco anunciou que entrará em campo na partida desta quinta, contra o Guarani, no Brinco de Ouro, às 19h, com os patrocinadores da camisa na cor azul. Essa ação será em apoio a campanha Novembro Azul, de prevenção ao câncer de próstata.

Além disso, as dez camisas serão leiloadas através da plataforma Play For a Cause e o valor arrecadado será destinado para ajudar na campanha de projetos focados na prevenção e no cuidado contra o câncer de próstata.

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Na partida diante do Bugre, o Gigante da Colina também irá estrear o novo patrocinador em seu uniforme. Trata-se da Multimarcas Consórcios, que terá contrato até o fim de 2022. A empresa atua na área de administração de consórcios em todo o país, e estampará a barra inferior frontal do uniforme da equipe de futebol profissional.

Confira a nota oficial do Vasco

O Club de Regatas Vasco da Gama entrará em campo nesta quinta-feira (04), contra o Guarani com os patrocinadores da camisa Cruzmaltina na cor azul, uma ação em apoio a campanha do #NovembroAzul.

O mês de novembro é dedicado à campanha de prevenção do câncer de próstata, o segundo mais comum entre os homens (atrás apenas do câncer de pele não-melanoma), denominada Novembro Azul.

Sendo assim, as dez camisas usadas pelos jogadores de linha que iniciarem a partida serão leiloadas através da plataforma Play For a Cause e o valor arrecadado será destinado para ajudar na campanha de projetos focados na prevenção e no cuidado contra o câncer de próstata.