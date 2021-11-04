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Vasco usará uniforme em apoio ao Novembro Azul na partida contra o Guarani; camisas serão leiloadas

Dez camisas serão leiloadas através da plataforma Play For a Cause e o valor arrecadado será destinado para ajudar na prevenção e no cuidado contra o câncer de próstata...
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Publicado em 

04 nov 2021 às 18:34

Publicado em 04 de Novembro de 2021 às 18:34

Crédito: Vasco usará uniforme em apoio a prevenção do câncer de próstata (Divulgação/Vasco
O Vasco anunciou que entrará em campo na partida desta quinta, contra o Guarani, no Brinco de Ouro, às 19h, com os patrocinadores da camisa na cor azul. Essa ação será em apoio a campanha Novembro Azul, de prevenção ao câncer de próstata.
Além disso, as dez camisas serão leiloadas através da plataforma Play For a Cause e o valor arrecadado será destinado para ajudar na campanha de projetos focados na prevenção e no cuidado contra o câncer de próstata.
+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
Na partida diante do Bugre, o Gigante da Colina também irá estrear o novo patrocinador em seu uniforme. Trata-se da Multimarcas Consórcios, que terá contrato até o fim de 2022. A empresa atua na área de administração de consórcios em todo o país, e estampará a barra inferior frontal do uniforme da equipe de futebol profissional.
Confira a nota oficial do Vasco
O Club de Regatas Vasco da Gama entrará em campo nesta quinta-feira (04), contra o Guarani com os patrocinadores da camisa Cruzmaltina na cor azul, uma ação em apoio a campanha do #NovembroAzul.
O mês de novembro é dedicado à campanha de prevenção do câncer de próstata, o segundo mais comum entre os homens (atrás apenas do câncer de pele não-melanoma), denominada Novembro Azul.
Sendo assim, as dez camisas usadas pelos jogadores de linha que iniciarem a partida serão leiloadas através da plataforma Play For a Cause e o valor arrecadado será destinado para ajudar na campanha de projetos focados na prevenção e no cuidado contra o câncer de próstata.
O principal objetivo desta ação é mobilizar a comunidade do futebol para ações de prevenção e conscientização sobre os variados tipos de câncer.

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