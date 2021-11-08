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Vasco terá um desfalque e um retorno no duelo contra o Vitória; confira a lista de pendurados para a 35ª rodada

No confronto com o Leão, quarta, às 21h30, Riquelme volta de suspensão e deve ser titular. O lateral Léo Matos, por sua vez, não poderá jogar, pois foi expulso contra o Botafogo...
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Publicado em 

08 nov 2021 às 12:30

Publicado em 08 de Novembro de 2021 às 12:30

Crédito: Léo Matos foi expulso contra o Botafogo e não poderá atuar contra o Vitória, em São Januário (Rafael Ribeiro/Vasco
O Vasco praticamente sacramentou a sua permanência na Série B em 2022 após ser goleado por 4 a 0 pelo Botafogo, em São Januário. No entanto, restam quatro rodadas para a equipe cumprir tabela até o fim desse mês. O primeiro compromisso será nesta quarta-feira, às 21h30, contra o Vitória, também na Colina histórica. O adversário segue na luta contra o rebaixamento e não vence há três partidas. Desfalque contra o Glorioso, o lateral-esquerdo Riquelme cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo e estará de volta no confronto com o Leão. O jovem conquistou a vaga de titular desde a partida contra o Cruzeiro e vem demonstrando qualidade e personalidade sendo uma das poucas notícias positivas para o clube nesta Série B.
+ Confira e Simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
Por outro lado, o lateral-direito Léo Matos será desfalque certo, já que foi expulso no clássico com apenas 25 minutos do primeiro tempo. Depois de levar o cartão vermelho, ele desencadeou a revolta da torcida e esquentou os ânimos em São Januário. A equipe depois disso ficou ainda mais perdida e desorganizada e saiu de campo sendo goleada.
Entre os desfalques estão os três jogadores que só devem voltar na próxima temporada. Miranda está suspenso pela Conmebol por antidoping, Sarrafiore operou o joelho, mas renovou o empréstimo com o Vasco. Michel, por sua vez, tem contrato até o fim e novembro, mas segue lesionado e não irá permanecer no clube carioca.
O Vasco tem uma lista extensa de pendurados para o próximo compromisso na competição nacional. Vanderlei, Leandro Castan, Bruno Gomes, Gabriel Pec e Germán Cano. Além deles, o técnico Fernando Diniz também tem dois cartões amarelos.
+ ATUAÇÕES: Em tarde desastrosa, Vasco é goleado com facilidade; Zeca e Léo Matos recebem as piores notas
Além do Vitória, o Cruz-Maltino terá mais três jogos para finalizar a Série B. O time enfrentará Vila Nova, em Goiânia, e o Remo, em São Januário. Por fim, finaliza de maneira melancólica essa edição contra o Londrina, no Estádio do Café.

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