Vasco terá um desfalque e um retorno contra o Brusque, na próxima rodada da Série B

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

O Vasco empatou mais uma vez na Série B e não conseguiu dar um bom avanço na tabela. Com o empate, a equipe subiu para a nona colocação e está a 7 pontos do G4 do campeonato, tendo um jogo a mais. Para a próxima partida do cruzmaltino, contra o Brusque, o time terá um desfalque e o retorno de um jogador.

> Confira a tabela e os jogos da Série BO desfalque do Vasco na próxima rodada é o meia Andrey. O jogador estava pendurado e foi advertido com o cartão amarelo na partida contra o Cruzeiro, neste último domingo. Sendo assim, o jogador terá que cumprir um jogo de suspensão para poder retornar a campo com a equipe somente na 27º rodada da Série B.

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