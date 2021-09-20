Vasco terá um desfalque e um retorno contra o Brusque, na próxima rodada da Série B

O Vasco empatou mais uma vez na Série B e não conseguiu dar um bom avanço na tabela. Com o empate, a equipe subiu para a nona colocação e está a 7 pontos do G4 do campeonato, tendo um jogo a mais. Para a próxima partida do cruzmaltino, contra o Brusque, o time terá um desfalque e o retorno de um jogador.
> Confira a tabela e os jogos da Série BO desfalque do Vasco na próxima rodada é o meia Andrey. O jogador estava pendurado e foi advertido com o cartão amarelo na partida contra o Cruzeiro, neste último domingo. Sendo assim, o jogador terá que cumprir um jogo de suspensão para poder retornar a campo com a equipe somente na 27º rodada da Série B.
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Zeca é quem retorna ao time na próxima rodada. O lateral-esquerdo não atuou no empate com o Cruzeiro por cumprir suspensão, mas já está liberado para voltar a campo com a camisa do Vasco no jogo da 26º rodada do campeonato.