Vasco terá três suspensos e um retorno importante diante do Remo, fora de casa, pela Série B

Crédito: Rafael Ribeiro / Vasco

O Vasco terá três desfalques importantes no jogo da próxima sexta-feira contra o Remo, no Baenão, às 21h30. Os jogadores Leandro Castan, Léo Matos e Marquinhos Gabriel receberam o terceiro cartão amarelo e não estarão à disposição do técnico Lisca para o duelo importante em Belém, do Pará, pela penúltima rodada do primeiro turno da Série B.

+ Confira e simule a a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro Por outro lado, o comandante cruz-maltino poderá contar com o retorno do seu goleador Germán Cano, que cumpriu suspensão, e volta na sexta-feira. No duelo desta terça, o jovem Figueiredo foi o substituto do argentino como centroavante.

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Além disso, o zagueiro Leandro Castan deixou o gramado ainda no primeiro tempo da vitória sobre o Vila Nova com dores na coxa direita. O experiente jogador será reavaliado no CT Moacyr Barbosa, na Cidade de Deus, de acordo com o clube carioca.

O zagueiro estava em sua maior sequência desde que foi contratado pelo Gigante da Colina no segundo semestre de 2018. Este era o 15º jogo consecutivo do atleta antes de se recuperar de uma lesão muscular também na coxa direita sofrida na reta final do Campeonato Carioca. Ainda na etapa inicial, Ernando entrou no lugar do defensor e fez dupla com Miranda durante o restante da partida.

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