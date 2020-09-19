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Vasco terá time misto contra o Coritiba, neste domingo

Cruz-Maltino embarcou para a capital paranaense neste sábado, após atividade em São Januário. Com Covid-19, Ramon Menezes é outro desfalque...

Publicado em 19 de Setembro de 2020 às 17:53

LanceNet

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Publicado em 

19 set 2020 às 17:53
Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
O Vasco terá titulares poupados na partida contra o Coritiba, neste domingo. Diante da maratona de jogos e do jogo decisivo contra o Botafogo, na quarta-feira, pela Copa do Brasil, a comissão técnica optou por preservar alguns jogadores: Leandro Castan e Martín Benítez, por exemplo, nem viajaram. A informação foi publicada primeiramente pelo site do Globo Esporte.Com jogadores lesionados e outros poupados, a equipe deve ter alguns titulares, mas não terá Ramon Menezes à beira do gramado. O treinador foi diagnosticado com Covid-19 e, em isolamento, seguiu no Rio.
O time deverá ter Fernando Miguel, Yago Pikachu (Cayo Tenório), Miranda, Marcelo Alves e Henrique (Neto Borges); Marcos Junior, Bruno Gomes e Bruno César; Gabriel Pec (Ygor Catatau), Cano (Ribamar) e Talles Magno.

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