Vasco terá time misto contra o Coritiba, neste domingo

O Vasco terá titulares poupados na partida contra o Coritiba, neste domingo. Diante da maratona de jogos e do jogo decisivo contra o Botafogo, na quarta-feira, pela Copa do Brasil, a comissão técnica optou por preservar alguns jogadores: Leandro Castan e Martín Benítez, por exemplo, nem viajaram. A informação foi publicada primeiramente pelo site do Globo Esporte.Com jogadores lesionados e outros poupados, a equipe deve ter alguns titulares, mas não terá Ramon Menezes à beira do gramado. O treinador foi diagnosticado com Covid-19 e, em isolamento, seguiu no Rio.