Vasco terá reencontros com velhos conhecidos e seis jogos pela Série B; veja o calendário de setembro

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

Depois de um agosto turbulento, o Vasco voltou a vencer na Série B e projeta se recuperar para subir na tabela e entrar no G4. Com a chegada de setembro, o Gigante da Colina terá pela frente seis duelos decisivos para suas pretensões na competição, reencontros com velhos conhecidos da torcida e três viagens.

+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro Para iniciar o mês, o Cruz-Maltino terá pela frente o Brasil de Pelotas, às 19h, nesta sexta-feira, em São Januário. No primeiro turno, a equipe carioca venceu e conseguiu trazer os três pontos para casa. O Xavante ocupa a penúltima colocação e tenta se reerguer com a chegada do treinador Cléber Gaúcho. Outro detalhe é que a equipe pelotense ainda não venceu como visitante.

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Três dias depois, o time da Cruz de Malta terá um confronto direto em Florianópolis, diante do Avaí, na Ressacada. O duelo está marcado para segunda-feira, dia 6, às 20h. Apesar de um calendário apertado neste início, o Gigante da Colina só voltará a campo no dia 16 e terá o intervalo de dez dias para treinar e recuperar seus jogadores.

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Uma das principais reclamações do técnico Lisca foi em relação ao calendário da Série B. Contudo,os intervalos entre as partidas serão maiores no meio de setembro. Em outro confronto direto, com uma viagem longa para Alagoas, o Gigante da Colina visitará o CRB, atual terceiro colocado, dia 16, quinta-feira, às 19h, no Rei Pelé. Em caso de bons resultados, o time poderá se aproximar do G4, que atualmente está a quatro pontos de distância. No final de semana seguinte, o time voltará a atuar na Colina Histórica e irá reencontrar um velho conhecido da torcida: Vanderlei Luxemburgo. Atualmente à frente do Cruzeiro, o experiente comandante era o treinador do Vasco na temporada passada, quando confirmou o quarto rebaixamento de sua história. O duelo contra a equipe celeste será no domingo, dia 19, às 16h, com transmissão da TV Globo.

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Em mais um bom intervalo, o time fará uma viagem para Brusque, onde enfrentará os donos da casa, na sexta-feira, dia 24, às 21h30, no Estádio Augusto Bauer. Por fim, o Vasco fecha o mês repetindo a dobradinha de jogar na sexta e na segunda. Novamente em São Januário, o time receberá o atual vice-líder Goiás e reencontrará seu ex-comandante Marcelo Cabo. O jogo está marcado para dia 27, às 20h.

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Com 31 pontos, o time dirigido por Lisca fez um bom jogo diante da Ponte Preta e conseguiu voltar a vencer. O tempo para treinar foi destacado pelo treinador, que almeja fazer de 62 a 64 pontos para garantir o acesso. A tendência é que sejam jogos duros, com muito empenho físico e definido nos detalhes. Sem erros individuais e com um coletivo mais fortalecido, cabe ao Vasco definir bem o seu estilo de jogo para entrar no G4 e voltar à elite do futebol brasileiro no fim do ano.

VEJA O CALENDÁRIO DE SETEMBRO

Brasileiro - Série B - 22ª rodada - 03/09Vasco X Brasil de Pelotas, às 19hSão Januário, Rio de Janeiro (RJ)

Brasileiro - Série B - 23ª rodada - 06/09Avaí x Vasco, às 20hRessacada, Florianópolis (SC)

Brasileiro - Série B - 24ª rodada - 16/09CRB x Vasco, às 19hRei Pelé, Maceió (AL)

Brasileiro - Série B - 25ª rodada - 19/09Vasco x Cruzeiro, às 16hSão Januário, Rio de Janeiro (RJ)

Brasileiro - Série B - 26ª rodada - 24/09Brusque x Vasco, às 21h30Brusque, Santa Catarina (SC)