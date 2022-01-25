Vasco terá quatro desfalques na estreia do Campeonato Carioca

O Vasco está pronto para a estreia do Campeonato Carioca diante do Volta Redonda, às 19h, nesta quarta, no Raulino de Oliveira. Sem entrar em campo desde 28 de novembro de 2021, o elenco foi reformulado, mas Zé Ricardo terá quatro desfalques para montar o time que encara o Voltaço. Três deles não foram regularizados a tempo e um está lesionado.Na última semana, o clube finalizou o processo de inscrição de atletas para a primeira rodada e nove dos doze reforços estarão à disposição. O goleiro Thiago Rodrigues, o lateral-direito Weverton, os zagueiros Luis Cangá e Anderson Conceição, o lateral-esquerdo Edimar, os meio-campistas Yuri, Isaque e Bruno Nazário e o atacante Raniel poderão entrar em campo.

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O atacante Getúlio e o volante Matheus Barbosa não foram regularizados a tempo para a estreia. Matías Galarza, por sua vez, também não poderá entrar em campo, já que seu novo contrato ainda não foi protocolado na FERJ. Além deles, Vitinho sofreu uma lesão no tendão retofemoral direito e também é mais um desfalque.

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- O Matheus Barbosa e o Getúlio chegaram no dia do encerramento da inscrição da FERJ. O grande problema foi que eles não tinham a rescisão (do contrato antigo) registrada no BID até o prazo determinado. O Matheus já está regularizado no BID. O Getúlio ainda não, mas estará até o final da semana. Os dois estarão aptos para a segunda partida. Também estamos correndo para registrar a renovação do Vanderlei, que se juntou ao elenco nessa semana - garantiu Rodrigo Eduardo, um dos responsáveis pelo Departamento de Registro do Gigante da Colina

Por fim, o profissional explicou a situação do jovem paraguaio. O jogador pertencia ao Olímpia, do Paraguai, e foi comprado pelo Vasco, mas não foi registrado antes do fim do prazo de inscrições para a rodada inaugural do Estadual.

- O Galarza era um atleta que estava emprestado e foi adquirido pelo Vasco em definitivo. Para fazer essa transação, você precisa realizar um processo na FIFA e na CBF, via sistema. Esse processo demanda tempo e isso faria com que o atleta ficasse sem condição de jogo. Quando ele foi adquirido no ano passado, vale lembrar, ele era titular e vinha sendo aproveitado nos jogos. A gente preferiu não perder o atleta naquele momento e deixar para o final do ano - disse, e acrescentou:

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- No final do ano, porém, a janela fechou mais cedo e não tivemos como fazer esse processo. Finalizamos esses trâmites agora, no início da temporada, com a abertura das janelas brasileira e paraguaia. Como a inscrição para o Carioca se encerrou antes e não poderíamos protocolar o novo contrato sem rescindir o antigo, o que aconteceu apenas no dia 19, o Matías acabou ficando de fora da estreia - finalizou Rodrigo Eduardo.