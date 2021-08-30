Vasco terá o retorno de dois jogadores contra o Brasil de Pelotas, em São Januário, pela Série B

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

Após vencer a Ponte Preta, o Vasco volta as suas atenções para o duelo contra o Brasil de Pelotas, na próxima sexta, às 19h, também em São Januário. Para o confronto, o técnico Lisca contará com o retorno de dois jogadores experientes, que cumpriram suspensão diante da Macaca: o volante Romulo e o atacante Morato.

+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro No jogo deste domingo, apenas Leandro Castan tomou amarelo pelo lado do Cruz-Maltino. Com isso, nenhum jogador está suspenso, tendo apenas Daniel Amorim e Bruno Gomes como os pendurados para o próximo jogo diante do Xavante, novamente na Colina Histórica.

O volante ficou de fora dos relacionados por ter sentido uma forte dor na altura do trapézio. Além dele, o zagueiro Ernando também esteve de fora da partida. O defensor sofreu um trauma no ombro esquerdo durante o treinamento do último sábado, no CT Moacyr Barbosa. A recuperação de ambos deve ser informada pelo clube carioca ao longo da semana.

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O volante Michel segue de fora com problemas musculares e a tendência é que não esteja à disposição de Lisca. Outro nome que tende a desfalcar o Vasco é o argentino Martín Sarrafiore, que testou positivo para Covid-19 na última quinta e segue cumprindo o isolamento social.

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