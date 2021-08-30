AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Vasco terá o retorno de dois jogadores contra o Brasil de Pelotas, em São Januário, pela Série B
futebol

Vasco terá o retorno de dois jogadores contra o Brasil de Pelotas, em São Januário, pela Série B

Romulo e Morato cumpriram suspensão na vitória sobre a Ponte Preta e estão à disposição do técnico Lisca para o jogo da próxima sexta-feira também em São Januário, às 19h...

Publicado em 30 de Agosto de 2021 às 11:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 ago 2021 às 11:30
Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
Após vencer a Ponte Preta, o Vasco volta as suas atenções para o duelo contra o Brasil de Pelotas, na próxima sexta, às 19h, também em São Januário. Para o confronto, o técnico Lisca contará com o retorno de dois jogadores experientes, que cumpriram suspensão diante da Macaca: o volante Romulo e o atacante Morato.
+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro No jogo deste domingo, apenas Leandro Castan tomou amarelo pelo lado do Cruz-Maltino. Com isso, nenhum jogador está suspenso, tendo apenas Daniel Amorim e Bruno Gomes como os pendurados para o próximo jogo diante do Xavante, novamente na Colina Histórica.
O volante ficou de fora dos relacionados por ter sentido uma forte dor na altura do trapézio. Além dele, o zagueiro Ernando também esteve de fora da partida. O defensor sofreu um trauma no ombro esquerdo durante o treinamento do último sábado, no CT Moacyr Barbosa. A recuperação de ambos deve ser informada pelo clube carioca ao longo da semana.
+ ATUAÇÕES: Caio Lopes aproveita oportunidade, marca golaço e se destaca na vitória do Vasco
O volante Michel segue de fora com problemas musculares e a tendência é que não esteja à disposição de Lisca. Outro nome que tende a desfalcar o Vasco é o argentino Martín Sarrafiore, que testou positivo para Covid-19 na última quinta e segue cumprindo o isolamento social.
+ Após vitória, Lisca cita semana de treino do Vasco: 'Papel do treinador é melhorar e estabilizar a performance'
Com 31 pontos, o Gigante da Colina está a quatro pontos do rival Botafogo, atual quarto colocado. Para entrar de vez no pelotão de frente, a equipe precisa de uma sequência positiva de vitórias e após enfrentar o time de Pelotas, terá pela frente dois duelos decisivos fora de casa: contra Avaí, na Ressacada, e CRB, no Rei Pelé.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

TJES
A decisão rara que autorizou retirar nome da mãe de certidão no ES
Imagem de destaque
Lua hoje: veja qual é a fase lunar desta quarta-feira, 29 de julho de 2026
Imagem de destaque
Mãe luta com filho para salvar a ex-companheira dele de ataque no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados