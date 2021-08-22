Vasco terá duas baixas e um retorno no confronto com a Ponte Preta

Crédito: Andrey Jonas/Operário

A derrota que o Vasco sofreu para o Operário, por 2 a 0, na noite do último sábado (21), trouxe novas dores de cabeça para os cruz-maltinos. Sem vencer há três rodadas na Série B, a equipe terá pelo menos dois novos desfalques para o confronto com a Ponte Preta, que acontecerá no próximo domingo (29), em São Januário.

> Aniversário do Vasco, festa dos rivais! Zoações com o clube bombam após derrota para o OperárioO volante Rômulo terá de cumprir suspensão automática após receber o terceiro cartão amarelo no revés para o Fantasma. Opção de Lisca no intervalo da partida, Morato também ficará de fora, pois foi expulso na reta final do duelo do sábado passado.

Em compensação, o Vasco ganhará uma opção para o seu meio de campo. Juninho cumpriu um jogo por suspensão automática e estará à disposição para o jogo com a Macaca.

A equipe da Colina deve ter outros desfalques para o duelo. Leandro Castan passa por um período de recuperação da lesão sofrida na coxa direita. Enquanto isto, o volante Michel faz recondicionamento físico e o atacante Daniel Amorim segue de fora. O lateral e meia MT, que voltou a treinar quinta-feira passada (19) após afastamento, também é uma incógnita.