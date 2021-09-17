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Vasco terá desfalque na defesa e um retorno importante contra o Cruzeiro, pela 25ª rodada da Série B

Fernando Diniz não poderá contar com o lateral Zeca, que recebeu o terceiro cartão amarelo. Por outro lado, o atacante Daniel Amorim voltará de suspensão no domingo...
LanceNet

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Publicado em 

17 set 2021 às 07:30

Publicado em 17 de Setembro de 2021 às 07:30

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
O Vasco desperdiçou a oportunidade de sair do Rei Pelé com uma vitória. Na estreia de Fernando Diniz, o time cedeu o empate ao CRB no fim do jogo e não conseguiu diminuir a diferença para o G4 da Série B. Para a próxima partida, diante do Cruzeiro, em São Januário, domingo, às 16h, o treinador terá um desfalque importante na defesa e o retorno de um jogador que tem entrado bem no time. Ao receber o terceiro cartão amarelo segundo a súmula do árbitro Luiz Flávio de Oliveira, o lateral-esquerdo Zeca está fora da partida contra a equipe mineira. Para a posição, Diniz terá à disposição o jovem Riquelme. No meio de campo, os volantes Michel e Romulo seguem se recuperando. O primeiro de uma lesão muscular e o segundo de uma pancada na região inguinal. A tendência é que ambos também fiquem de fora no domingo.
+ ATUAÇÕES: Cano desencanta, Nene faz boa estreia, mas Vasco erra no fim e cede o empate ao CRB no Rei Pelé
Além deles, o zagueiro Miranda também não estará à disposição, já que foi suspenso pela Conmebol. O jogador foi flagrado em exame antidoping na partida contra o Defensa y Justicia, em São Januário, pela volta das oitavas de final da Sul-Americana, no dia 3 de dezembro de 2020. A substância encontrada no exame do atleta foi a canrenona, um diurético proibido pelos regulamentos.
+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
Por outro lado, o time terá o retomo de uma peça importante, que tem entrado bem e marcou contra o Brasil de Pelotas. Trata-se do atacante Daniel Amorim, que cumpriu suspensão nesta quinta e será opção no domingo. Um jogador que explora bem as jogadas aéreas o jogo físico da Série B. Ainda entre os relacionados, Diniz também terá à disposição os reforços da era-Lisca, que ainda não foram utilizados. O zagueiro Walber e o atacante equatoriano John Sánchez não entraram em campo contra o CRB e devem seguir no banco de reservas diante dos mineiros.
Um dos destaques do time no empate contra a equipe alagoana, Nene segue no time e recebeu elogios do treinador. O meia participou da jogada do gol do time carioca, foi o homem da bola parada, e tende a ajudar muito o time da Cruz de Malta na sequência da temporada.
Com o empate desta quinta-feira, o Vasco soma 33 pontos e perdeu a oportunidade de encostar mais no G4. A diferença ainda é de oito pontos para o próprio CRB, que chegou aos 41. Restam quatorze rodadas para o fim da competição e o time carioca tem mais três duelos em setembro: Cruzeiro e Goiás, na Colina histórica, e o Brusque, fora de casa.

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