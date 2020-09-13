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Vasco tenta vencer primeiro clássico no ano em série contra o Botafogo

Cruz-Maltino ainda está devendo um triunfo em duelos contra os rivais cariocas na atual temporada e tem três jogos contra o Alvinegro para mudar marca negativa...

Publicado em 13 de Setembro de 2020 às 07:00

LanceNet

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Publicado em 

13 set 2020 às 07:00
Crédito: Maga Jr/Ofotográfico
A primeira derrota em casa, para o Atlético-GO, na última quinta-feira, freou momentaneamente a euforia dos torcedores do Vasco pelo bom início de Campeonato Brasileiro com o técnico Ramon Menezes. Prejudicado por desfalques, o Cruz-Maltino ainda não conseguiu repetir a mesma escalação nas nove rodadas do torneio e sentiu o desgaste da maratona de jogos diante de um elenco curto. Para recuperar a confiança, nada melhor do que uma vitória em um clássico. Serão três contra o Botafogo. O primeiro, neste domingo, às 20h30, no Nilton Santos e os outros dois nos dias 17 e 23 de setembro, pela Copa do Brasil.
O time de São Januário ainda está devendo uma vitória contra rivais do Rio de Janeiro em 2020. No Campeonato Carioca, com o técnico Abel Braga foram três derrotas: Flamengo (1 a 0), Botafogo (1 a 0) e Fluminense (2 a 0). No Brasileiro, já com Ramon, nova derrota para o Tricolor, por 2 a 1, pela sexta rodada. O gol de Talles Magno, foi o primeiro em clássicos na temporada.
Além dos três jogos com o Botafogo, o Vasco tem até o final do ano confrontos com Flamengo, em outubro, pela 15ª rodada, e novamente contra o Fluminense, em dezembro, pela 25ª rodada.
Para vencer, os vascaínos apostam no entrosamento da dupla de argentinos, Martin Benítez e Germán Cano. O primeiro retorna à equipe, após ser poupado por desgaste na rodada anterior e tem sido a referência criativa do "Ramonismo". Já Cano, é o artilheiro do time da temporada com 15 gols.
O Vasco é o sétimo colocado na tabela de classificação com 14 pontos e um jogo a menos. Se vencer, pode voltar ao G-4, a depender da combinação de resultados.

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