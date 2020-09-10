Vasco tenta superar Atlético-GO e retrospecto negativo contra Mancini

Crédito: Divulgação/Vasco

O Vasco enfrenta o Atlético-GO, nesta quinta-feira, em São Januário, em busca de uma vitória que permita seguir lutando na parte de cima da tabela do Brasileiro e com ambições altas na competição. No duelo contra o Dragão, o Cruz-Maltino terá que superar um retrospecto negativo contra o ex-treinador Vagner Mancini. Demitido do clube carioca há dez anos, Mancini tem um histórico de bons resultados como treinador rival. Em oito jogos, foram cinco vitórias, dois empates e apenas uma derrota.

Vagner Mancini foi demitido pelo então presidente Roberto Dinamite, em março de 2010, após uma derrota para o Americano , por 3 a 2, pelo Campeonato Carioca. A equipe estava a poucas semanas de iniciar a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro, depois do título da Série B de 2009. Era a retomada nacional após o primeiro rebaixamento.

Mancini caiu após 18 jogos. Foram dez vitórias, quatro empates e quatro derrotas no comando do clube de São Januário. De lá para cá, no entanto, foi derrotado apenas uma vez pelo ex-clube do outro lado do balcão.

No Brasileirão de 2010, à frente do Guarani, conseguiu duas vitórias, ambas por 1 a 0, em jogos pela sexta e 25ª rodadas. Dois anos depois, no comando do Sport, Mancini sofreu a única derrota pós-saída, por 2 a 0, pela 15ª rodada do Brasileiro (gols de Juninho Pernambucano e do equatoriano Tenorio).

No Brasiliero de 2013, foram dois encontros dessa vez como técnico do Athletico-PR, com empate em 0 a 0 no primeiro e vitória, por 5 a 1, no segundo. Depois disso foram quatro anos até novos confrontos, em 2017. Pela Chapecoense, na 7ª rodada venceu por por 2 a 1 e na 32ª, pelo Vitória, empate em 1 a 1. O último jogo como treinador adversário foi no Brasileirão de 2018, também pelo Vitória, quando obteve um triunfo, por 3 a 2, na quinta rodada.Jogos do técnico Vagner Mancini contra o Vasco desde 2010:

03/06/2010 - Vasco 0 x 1 Guarani - Brasileiro 2010 - 6ª rodada25/09/2010 - Guarani 1 x 0 Vasco - Brasileiro 2010 - 25ª rodada08/08/2012 - Sport 0 x 2 Vasco - Brasileiro 2012 - 15ª rodada08/09/2013 - Vasco 0 x 0 Athletico-PR - Brasileiro 2013 - 19ª rodada08/12/2013 - Athletico-PR 5 x 1 Vasco - Brasileiro 2013 - 38ª rodada14/06/2017 - Chapecoense 2 x 1 Vasco - Brasileiro 2017 - 7ª rodada 05/11/2017 - Vasco 1 x 1 Vitória - Brasileiro 2017 - 32ª rodada13/05/2018 - Vasco 2 x 3 Vitória - Brasileiro 2018 - 5ª rodada