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Vasco tenta o retorno de Diego Souza; confira as saídas, chegadas e sondagens do clube para 2022

Centroavante deixou o Grêmio e alta e interessa à diretoria e (muito) à torcida cruz-maltina. A movimentação do clube cruz-maltino no mercado começa a esquentar...
LanceNet

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Publicado em 

16 dez 2021 às 19:30

Publicado em 16 de Dezembro de 2021 às 19:30

O vaivém do Vasco ainda está tímido, mas o clube deseja uma grande contratação e ela atende pelo nome de Diego Souza. O centroavante está no radar do Cruz-Maltino e poderá ser a primeira contratação para 2022. O negócio, porém, não é fácil. O goleiro Thiago Rodrigues e o zagueiro Anderson Conceição são outros dois jogadores na mira do clube de São Januário.+ São Paulo interessado em Douglas Costa, Aguirre fora do Inter… A manhã do mercado!
CONTRATAÇÕES DO VASCOO Vasco ainda não contratou jogadores. Anunciou somente o técnico Zé Ricardo, que esteve recentemente no Qatar SC (QAT) e o gerente de futebol Carlos Brazil, que estava como gerente de base do Corinthians.
JOGADORES NA MIRAA reformulação do Cruz-Maltino está começando a andar. O volante Yuri, em fim de contrato com o CSA, está negociando. Mesma situação de Thiago Rodrigues, goleiro da mesma equipe. Diego Souza, que não renovou com o Grêmio, é o grande alvo. Anderson Conceição, zagueiro do Cuiabá, é outro alvo. O clube deseja ainda um diretor de futebol, mas já recebeu negativas.
-> Confira a classificação final da Série B do Campeonato Brasileiro
QUEM SAIU A barca vascaína já tem dez jogadores. São eles Ernando, Walber, Zeca, Romulo, Andrey, Michel, Marquinhos Gabriel, Léo Jabá, Morato e Cano.
QUEM PODE SAIRHá jogadores em fim de contrato que não tiveram as respetivas situações definidas. São os casos de Daniel Amorim (que esteve emprestado) e Vanderlei, que atingiu meta para renovação, mas pode não permanecer. Jogadores com contrato também podem deixar a Colina. Leandro Castan, pelo desgaste, é o maior exemplo.
TIME-BASE DE 2022Lucão, Léo Matos, Ricardo Graça, Leandro Castan e Riquelme; Bruno Gomes, MT, Galarza e Nene; Gabriel Pec e Laranjeira. Técnico: Zé Ricardo.
DESAFIOS PARA 2022O Vasco estreia no Campeonato Carioca no fim de janeiro, terá também a Copa do Brasil ao longo da temporada, mas a prioridade é conquistar o acesso de volta à elite do Campeonato Brasileiro. Em 2021, o time amargou enorme fracasso.
OS PRIMEIROS JOGOS DE 202226 ou 27/1 - Volta Redonda x Vasco - Campeonato Carioca29 ou 30/1 - Vasco x Boavista - Campeonato Carioca2 ou 3/2 - Vasco x Nova Iguaçu - Campeonato Carioca5 ou 6/2 - Madureira x Vasco - Campeonato Carioca9 ou 10/2 - Vasco x Portuguesa - Campeonato Carioca
Crédito: DiegoSouzapoderáseragrandecontrataçãodoVascoparaapróximatemporada(Reprodução/Twitter

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