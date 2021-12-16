Vasco tenta o retorno de Diego Souza; confira as saídas, chegadas e sondagens do clube para 2022

O vaivém do Vasco ainda está tímido, mas o clube deseja uma grande contratação e ela atende pelo nome de Diego Souza. O centroavante está no radar do Cruz-Maltino e poderá ser a primeira contratação para 2022. O negócio, porém, não é fácil. O goleiro Thiago Rodrigues e o zagueiro Anderson Conceição são outros dois jogadores na mira do clube de São Januário.+ São Paulo interessado em Douglas Costa, Aguirre fora do Inter… A manhã do mercado!

CONTRATAÇÕES DO VASCOO Vasco ainda não contratou jogadores. Anunciou somente o técnico Zé Ricardo, que esteve recentemente no Qatar SC (QAT) e o gerente de futebol Carlos Brazil, que estava como gerente de base do Corinthians.

JOGADORES NA MIRAA reformulação do Cruz-Maltino está começando a andar. O volante Yuri, em fim de contrato com o CSA, está negociando. Mesma situação de Thiago Rodrigues, goleiro da mesma equipe. Diego Souza, que não renovou com o Grêmio, é o grande alvo. Anderson Conceição, zagueiro do Cuiabá, é outro alvo. O clube deseja ainda um diretor de futebol, mas já recebeu negativas.

-> Confira a classificação final da Série B do Campeonato Brasileiro

QUEM SAIU A barca vascaína já tem dez jogadores. São eles Ernando, Walber, Zeca, Romulo, Andrey, Michel, Marquinhos Gabriel, Léo Jabá, Morato e Cano.

QUEM PODE SAIRHá jogadores em fim de contrato que não tiveram as respetivas situações definidas. São os casos de Daniel Amorim (que esteve emprestado) e Vanderlei, que atingiu meta para renovação, mas pode não permanecer. Jogadores com contrato também podem deixar a Colina. Leandro Castan, pelo desgaste, é o maior exemplo.

TIME-BASE DE 2022Lucão, Léo Matos, Ricardo Graça, Leandro Castan e Riquelme; Bruno Gomes, MT, Galarza e Nene; Gabriel Pec e Laranjeira. Técnico: Zé Ricardo.

DESAFIOS PARA 2022O Vasco estreia no Campeonato Carioca no fim de janeiro, terá também a Copa do Brasil ao longo da temporada, mas a prioridade é conquistar o acesso de volta à elite do Campeonato Brasileiro. Em 2021, o time amargou enorme fracasso.

OS PRIMEIROS JOGOS DE 202226 ou 27/1 - Volta Redonda x Vasco - Campeonato Carioca29 ou 30/1 - Vasco x Boavista - Campeonato Carioca2 ou 3/2 - Vasco x Nova Iguaçu - Campeonato Carioca5 ou 6/2 - Madureira x Vasco - Campeonato Carioca9 ou 10/2 - Vasco x Portuguesa - Campeonato Carioca