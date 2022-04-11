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Vasco tenta a contratação de Vitor Mendes, zagueiro do Atlético-MG; negociação é considerada difícil

Cruz-Maltino tenta encorpar setor carente do elenco, mas esbarra no interesse de outros clubes e na possibilidade de outros jogadores saírem do próprio clube mineiro...
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Publicado em 

11 abr 2022 às 18:28

Publicado em 11 de Abril de 2022 às 18:28

O Vasco tenta reforçar o elenco com zagueiros, e um nome em pauta no Cruz-Maltino é o de Vitor Mendes, do Atlético-MG. Sem espaço no clube mineiro, ele interessa ao time comandado por Zé Ricardo. Um desfecho positivo da negociação é considerado difícil.Vitor tem 23 anos e luta por espaço até entre os reservas do Galo. Contudo, a possibilidade de negociação de outro jogador da posição por parte da equipe mineira dificulta a saída do defensor para o Cruz-Maltino.
Há também o interesse de outras equipes, estas da Série A, no jogador. Vitor soma apenas três jogos nesta temporada. O Vasco conta com os titulares Quintero e Anderson Conceição. Os atuais reservas são os ainda juniores Eric Pimentel e Zé Vitor. Ulisses está lesionado.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
O recém-contratado Gabriel Dias, lateral-direito de origem, e o volante Zé Gabriel, também podem fazer as vezes de zagueiro.
Crédito: SemespaçonoAtlético-MG,VitorMendesdespertouointeressedoVasco(BrunoCantini/Atlético

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