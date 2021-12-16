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futebol

Vasco tem Thiago Rodrigues, em fim de contrato com o CSA, como alvo para o gol

Líder do time alagoano deverá ser o dono da posição cruz-maltino para 2022. É o segundo jogador da equipe de Maceió que negocia com o clube de São Januário...
LanceNet

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Publicado em 

16 dez 2021 às 19:15

Publicado em 16 de Dezembro de 2021 às 19:15

Embora ainda não tenha anunciado nenhum reforço, o Vasco se movimenta no mercado. Para a posição de goleiro, o alvo é Thiago Rodrigues, em fim de contrato com o CSA. O jornalista Emerson Júnior publicou sobre o interesse cruz-maltino primeiramente e o LANCE! confirmou as tratativas.Thiago tem 33 anos e foi titular na campanha do time alagoano que terminou na quinta posição na última Série B do Campeonato Brasileiro. À beira do G4, a equipe alagoana terminou com jogadores valorizados, dentre eles o volante Yuri, que também conversa com o Cruz-Maltino.
Nos dois casos, não houve acordo para a permanência da dupla em Maceió. Thiago também defendeu Paraná, Figueirense, Guarani (SC), Caxias e Rio Branco (PR).
-> Confira a classificação final da Série B do Campeonato Brasileiro
O Vasco contou com Lucão e Vanderlei como os principais goleiros na última temporada. O primeiro segue no clube, com contrato até 2023, enquanto o segundo atingiu a meta para renovar automaticamente, mas pode não ficar no clube. O mesmo vale para Fernando Miguel, que esteve emprestado ao Atlético-GO.
Crédito: OexperienteThiagoRodriguesnegociacomoVasco(MontagemLance!

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