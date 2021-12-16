Vasco tem Thiago Rodrigues, em fim de contrato com o CSA, como alvo para o gol

Embora ainda não tenha anunciado nenhum reforço, o Vasco se movimenta no mercado. Para a posição de goleiro, o alvo é Thiago Rodrigues, em fim de contrato com o CSA. O jornalista Emerson Júnior publicou sobre o interesse cruz-maltino primeiramente e o LANCE! confirmou as tratativas.Thiago tem 33 anos e foi titular na campanha do time alagoano que terminou na quinta posição na última Série B do Campeonato Brasileiro. À beira do G4, a equipe alagoana terminou com jogadores valorizados, dentre eles o volante Yuri, que também conversa com o Cruz-Maltino.