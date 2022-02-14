Vasco tem sete jogadores pendurados, um retorno e duas dúvidas contra o Bangu pelo Campeonato Carioca

Após perder a primeira na temporada, o Vasco volta a campo na próxima quinta-feira, às 20h30, em São Januário. O adversário será o Bangu e marcará o reencontro com um dos maiores ídolos do clube, o maestro Felipe, que comanda o time alvirrubro à beira do campo. Para o jogo, o Cruz-Maltino tem sete atletas pendurados, um retorno certo, e duas dúvidas.Com 13 pontos, o Gigante da Colina despencou da liderança para a quarta colocação com o revés para o rival. Apesar de ter a mesma pontuação que Botafogo e Flamengo, o saldo de gols deixa a equipe atrás dos rivais na classificação. Com a combinação de resultados, o Fluminense assumiu a ponta da tabela em seis rodadas até o momento.

Enquanto Weverton voltará de suspensão e tende a ser titular na quinta, outros sete jogadores estão pendurados e merecem atenção. A lista é: Bruno Nazário, Thiago Rodrigues, Raniel, Ulisses, Matheus Barbosa, Nene e Juninho. Nomes importantes na espinha-dorsal apresentada até aqui pelo treinador vascaíno.

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Dos atletas lesionados, o meio-campista Vitinho iniciou a transição em campo com o restante do elenco e se aproxima da estreia com a Cruz de Malta no peito. O jogador ainda não conseguiu debutar, pois teve uma lesão no tendão retofemoral direito ainda na pré-temporada. Yuri Lara, por sua vez, ainda está no departamento médico e o retorno dependerá de sua evolução clínica.

Zé Gabriel, novo reforço cruz-maltino, foi anunciado e já treinou com o grupo na última. A apresentação do volante está marcada para a próxima terça-feira e ele aguarda ser regularizado no BID para estrear. Luiz Fernando e Quintero, que pertencem ao Fortaleza, assinarão por empréstimo até o fim do ano. O primeiro já treinou com o grupo e o segundo deve se apresentar nesta semana no CT Moacyr Barbosa.

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Além do Bangu, o Vasco terá pela frente mais quatro jogos para finalizar a Taça Guanabara e tentar uma vaga nas semifinais. Entre eles, dois clássicos diante de Fluminense e Flamengo, desafios importantes para a formação do elenco antes da Série B. Por fim, o time também medirá forças com Audax, fora de casa, e Resende, na última rodada.