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futebol

Vasco tem oito baixas para jogo com o Athletico. Talles e Castan retornam

Cruz-Maltino segue sofrendo com os casos positivos de Covid-19, suspensões e lesionados e o técnico Ramon Menezes será forçado novamente a fazer mudanças na equipe...

Publicado em 04 de Setembro de 2020 às 18:44

LanceNet

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Publicado em 

04 set 2020 às 18:44
Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
Depois de encarar o Santos com oito desfalques, o Vasco segue com problemas para a partida contra o Athletico-PR, no próximo domingo, às 18h, em São Januário. Na tarde desta sexta-feira, mais dois atletas testaram positivo para Covid-19, o goleiro Lucão e o atacante Guilherme Parede, de acordo com o jornalista Lucas Pedrosa. Os dois se juntam a Ricardo Graça, Werley, Breno e Vinícius. Além deles, Henrique está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e Juninho teve lesão na coxa confirmada.
Titular absoluto na lateral esquerda, Henrique vem sendo elogiado pelas atuações, em especial na parte defensiva. Neto Borges deve ser o substituto. Já Juninho havia ganhado a primeira chance como titular com Ramon, na última quarta-feira, entrou na vaga aberta pela ausência de Vinicius, antes ocupada por Parede. Ainda não há definição do substituto.
Há também boas notícias para a comissão técnica e os torcedores. Talles Magno, que cumpriu suspensão automática por cartão vermelho e que havia voltado a jogar bem e a marcar gol retorna. O zagueiro e capitão da equipe, Leandro Castan, poupado contra o Peixe, também está novamente à disposição. Outro que está de volta é o meia Bruno Gomes, recuperado de Covid-19.
Com as novas baixas, o Vasco volta a ter oito desfalques. Os infectados por coronavírus precisam cumprir quarentena de dez dias até novos testes.

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