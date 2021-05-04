Vasco tem início de temporada marcado por expectativa com novas opções para a lateral esquerda

Crédito: Zeca se firmou como titular no setor, enquanto Riquelme enche os olhos do comandante cruz-maltino ( Fotos: Rafael Ribeiro / Vasco

A temporada de 2021 do Vasco iniciou com boas expectativas em um setor que era marcado por altos e baixos nos anos anteriores: a lateral esquerda. Além do desembarque de Zeca à Colina, o técnico Marcelo Cabo vem depositando suas fichas na ascensão de Riquelme. Após a terceira partida do jogador de 18 anos entre os profissionais, o comandante cruz-maltino expôs sua esperança.

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- É um jogador em formação, está em evolução, tem me agradado no dia a dia. A torcida pode criar expectativa em cima desse jogador porque ele nos dará muita alegria - disse.

Em meio aos percalços ocorridos no revés por 1 a 0 para o Madureira, em Conselheiro Galvão, outros pontos encheram os olhos sobre o lateral-esquerdo.

- Riquelme é muito técnico, mas na minha avaliação foi muito bem. Marcou muito bem, teve saída. Competiu, foi valente. No primeiro tempo, esteve muito bem no último terço, finalizou no gol. A circunstância de jogo fez o Riquelme perder a característica aguda - declarou Marcelo Cabo.Para a posição, o Cruz-Maltino já havia contratado Zeca, que teve um início tortuoso. Inicialmente escalado na lateral direita, o lateral se consolidou como titular da equipe ao atuar pelo lado esquerdo. O camisa 37 tem sido responsável por engatar jogadas promissoras e, com o pé calibrado, trazer calafrios aos goleiros adversários.

Com a evolução de Riquelme, o Vasco renova sua esperança de deixar segurança por este lado. Porém, cabe ao técnico Marcelo Cabo agir com cautela para que o jogador de 18 anos consiga apresentar seu potencial em campo. Além de aguerrido, o jovem não se omite quando precisa ir à frente, um fator preponderante em uma competição árdua como a Série B.

Outra opção utilizada no início da temporada de 2021 foi MT. Com desenvoltura tanto para fazer tabelas quanto para se desvencilhar de adversários, o jogador polivalente surge como outra cartada para o Vasco se firmar no setor. Contudo, o jovem se recupera de dores lombares e ainda não estará à disposição do comandante cruz-maltino. Com isto, as atenções se voltam para Zeca e Riquelme, inicialmente.