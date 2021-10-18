Vasco tem dois suspensos e dois possíveis retornos contra o Náutico, pela Série B do Brasileiro

Passada a vitória sobre o Coritiba, o Vasco volta as atenções ao próximo jogo. E diante do Náutico, neste domingo, o time terá dois jogadores suspensos e dois possíveis retornos. Dois atletas seguem sem condição clínica de entrar em campo. O duelo será válido pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e as duas equipes tentam se aproximar do G4.Um suspenso é Miranda, que segue afastado das atividades no Cruz-Maltino por acusação de doping por parte da Conmebol. O outro é Ricardo Graça, que recebeu o terceiro cartão amarelo e está automaticamente fora da partida. Walber deverá substituí-lo.