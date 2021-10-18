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Vasco tem dois suspensos e dois possíveis retornos contra o Náutico, pela Série B do Brasileiro

Dois zagueiros estão vetados por questões disciplinares distintas; Já um volante e um ponta deverão ter tempo de recuperarem a boa forma e ficarem entre os relacionados para o jogo...
LanceNet

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Publicado em 

18 out 2021 às 07:30

Publicado em 18 de Outubro de 2021 às 07:30

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
Passada a vitória sobre o Coritiba, o Vasco volta as atenções ao próximo jogo. E diante do Náutico, neste domingo, o time terá dois jogadores suspensos e dois possíveis retornos. Dois atletas seguem sem condição clínica de entrar em campo. O duelo será válido pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e as duas equipes tentam se aproximar do G4.Um suspenso é Miranda, que segue afastado das atividades no Cruz-Maltino por acusação de doping por parte da Conmebol. O outro é Ricardo Graça, que recebeu o terceiro cartão amarelo e está automaticamente fora da partida. Walber deverá substituí-lo.
Dois jogadores vivem expectativa de voltarem ao grupo de relacionados: Andrey estava recuperado de lesão, mas sofreu com um mal-estar e acabou vetado de enfrentar o Coritiba. Como ele já treinou na última sexta-feira, deve haver tempo de estar fisicamente preparado.
O caso de Jhon Sánchez é semelhante. O clube alegou que a ausência do equatoriano na última rodada se deu pela necessidade de recondicionamento físico após lesão.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
Já o volante Michel e o meia Sarrafiore, que se recuperam de problemas físicos mais graves, não devem mais jogar nesta temporada.

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