Vasco tem dois suspensos e dois possíveis retornos contra o Náutico, pela Série B do Brasileiro

Passada a vitória sobre o Coritiba, o Vasco volta as atenções ao próximo jogo. E diante do Náutico, neste domingo, o time terá dois jogadores suspensos e dois possíveis retornos. Dois atletas seguem sem condição clínica de entrar em campo. O duelo será válido pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e as duas equipes tentam se aproximar do G4.Um suspenso é Miranda, que segue afastado das atividades no Cruz-Maltino por acusação de doping por parte da Conmebol. O outro é Ricardo Graça, que recebeu o terceiro cartão amarelo e está automaticamente fora da partida. Walber deverá substituí-lo.
Dois jogadores vivem expectativa de voltarem ao grupo de relacionados: Andrey estava recuperado de lesão, mas sofreu com um mal-estar e acabou vetado de enfrentar o Coritiba. Como ele já treinou na última sexta-feira, deve haver tempo de estar fisicamente preparado.
O caso de Jhon Sánchez é semelhante. O clube alegou que a ausência do equatoriano na última rodada se deu pela necessidade de recondicionamento físico após lesão.
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Já o volante Michel e o meia Sarrafiore, que se recuperam de problemas físicos mais graves, não devem mais jogar nesta temporada.