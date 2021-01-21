Vasco tem atuação para esquecer e é goleado pelo Red Bull Bragantino

Crédito: EDUARDO CARMIM/Photo Premium

O Vasco foi a Bragança Paulista, nesta quarta-feira, querendo se recuperar da derrota em casa na rodada anterior, mas viu o cenário piorar: goleada de 4 a 1 para o Red Bull Bragantino, uma atuação desastrosa e o time pode voltar à zona de rebaixamento nesta quinta-feira.PSG vai atrás de zagueiro do City, Flamengo vende joia da base… Veja o Dia do Mercado

MassacreO primeiro tempo foi um verdadeiro massacre do time da casa. Só nos primeiros cinco minutos, os comandados de Maurício Barbieri criaram três chances, mas os chutes ou foram travados ou foram para fora. Todavia, o gol que abriu o placar não demorou: Eric Ramires, sem marcação, aproveitou cruzamento de Claudinho e finalizou no contrapé de Fernando Miguel.

TentativaO massacre era tanto que Vanderlei Luxemburgo fez a primeira alteração aos 29 minutos do primeiro tempo. Tentou reorganizar o time ao tirar Juninho, colocar Yago Pikachu e mudar o sistema tático. Mas atacar, de verdade, o time só conseguiu na reta final da primeira etapa, num cabeceio de pouca força efetuado por Cano. E a equipe seguiu pressionada.

Agora vai?Luxa promoveu mais duas alterações no intervalo e o jogo ficou franco: Carlinhos tentou um chute de um lado, Claudinho do outro. O Vasco fez uma boa jogada pela esquerda, aos 16 minutos, mas Cano não conseguiu finalizar. De todo modo, o Cruz-Maltino conseguia ocupar o campo ofensivo e pensar o ataque. Uma evolução em relação à primeira etapa. Mas faltava algo mais.

GolaçoFaltava o talento que Claudinho demonstrou sobrar aos 26 minutos. De fora da área, um chute forte e preciso, no ângulo superior esquerdo do goleiro vascaíno. E 2 a 0 para o time da casa. Cinco minutos depois, Carlinhos chutou, Cleiton bateu roupa e Gabriel Pec aproveitou o rebote. Vasco de volta ao jogo, e ameaçou uma pressão.

Show de Claudinho e goleada definidaMas Andrey bobeou na saída de bola, Hurtado lhe roubou a bola e Claudinho finalizou. No desvio em Werley, Fernando Miguel nada pôde fazer. Derrota vascaína definida, mas ainda teve tempo de Hurtado, de falta, transformá-la em goleada. Entre tais gols, Pec colocou uma bola na trave, mas sem efeito no resultado.

FICHA TÉCNICARED BULL BRAGANTINO 4 X 1 VASCO

Data/Hora: 20/1/2021, às 21h30Local: Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Jose Eduardo Calza (RS)VAR: Daniel Nobre Bins (RS)Renda/Público: Portões fechados

Cartões amarelos: Não houve.Cartão vermelho: Não houve.

Gols: Eric Ramires (14'/1ºT 1-0), Claudinho (26'/2ºT 2-0), Gabriel Pec (32'/2ºT 2-1), Claudinho (40'/2ºT 3-1) e Hurtado (47'/2ºT 4-1).​RED BULL BRAGANTINO (Técnico: Maurício Barbieri)Cleiton, Aderlan (Weverton, 44'/2ºT), Léo Ortiz, Fabrício Bruno e Edimar; Raul Eric Ramires e Claudinho; Artur (Leandrinho, 44'/2ºT), Ytalo (Hurtado, 16/'2ºT) e Helinho (Cuello, 15'/2ºT).