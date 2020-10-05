Vasco supera a Cabofriense e será o único grande na semifinal da Taça Guanabara Sub-20

O time sub-20 do Vasco está na semifinal da Taça Guanabara. A classificação foi obtida nesta segunda-feira, com uma vitória sobre a Cabofriense por 3 a 1, no Estádio Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu. O próximo duelo é contra o Bangu, nesta quinta-feira, às 15 horas. O Cruz-Maltino é o único grande que avançou.Na partida desta tarde, os comandados de Alexandre Grasseli se impuseram e venceram sem dar muita chance para o rival. Marcos Dias fez de bicicleta, logo no primeiro minuto, e ampliou mostrando oportunismo, aos 25 também do primeiro tempo.
No segundo tempo, Menezes ampliou. A Cabofriense descontou com apenas um gol.