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Vasco segue em busca de reforços antes do fim da janela internacional

Clube procura trazer mais um meia armador para o lugar de Bruno César e um atacante de lado de campo após a saída de Guilherme Parede.  Janela se encerra no próximo dia 9...

Publicado em 06 de Novembro de 2020 às 08:20

LanceNet

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Publicado em 

06 nov 2020 às 08:20
Crédito: Maximiliano Lovera é um dos nomes cobiçados pelo Vasco para a sequência da temporada (Divulgação/Olympiakos
O Vasco segue em busca de reforços para o restante da temporada. Desde a saída de Bruno César, que foi emprestado ao Penafiel, de Portugal, a direção do clube pretende preencher a lacuna deixada na criação do meio-campo. Além de um armador, uma peça de reposição para o ataque segue em pauta antes do fim da janela de transferências internacionais, que se encerra no próximo dia 9.
Um dos nomes pretendidos pelo Gigante da Colina trata-se do jovem atacante Maximiliano Lovera, do Olympiakos. O argentino viria para ocupar a vaga deixada por Guilherme Parede, que retornou ao Talleres. Porém, apesar do desejo de contar com o jogador por empréstimo até o final de 2021, os europeus não pretendem negociá-lo. A informação foi divulgada inicialmente pelo site grego Sport24.
Na temporada passada, o Olympiakos contratou o atleta, de 21 anos, por 3 milhões de euros junto ao Rosário Central, da Argentina. Ele é um atacante, que atua pelos lados, e já teve passagem pela seleção de base. Em 2019, o jogador disputou vinte e nove partidas pela equipe grega e marcou dois gols.
Outro nome ventilado pela direção vascaína foi o de Yeison Guzmán, do Envigado, da Colômbia. O Cruz-Maltino apresentou uma proposta de empréstimo até o fim de 2021 pelo jogador, de 22 anos. Contudo, os colombianos recusaram a proposta e desejam apenas vendê-lo de forma definitiva, conforme foi divulgado inicialmente pelo canal "Lucho Silveira".
O interesse inicial do Vasco era trazê-lo por empréstimo e seguir o mesmo modelo de negociação realizado com o atacante Gustavo Torres, do Atlético Nacional. O colombiano assinou contrato até o fim de 2021, e o clube carioca tem a opção de compra. A direção aguarda o nome do atleta ser divulgado no BID para que ele possa estrear.
Revelado pela equipe colombiana, Yeison Guzmán é meia de origem, uma posição em que o Vasco apresenta carência em seu elenco. Ele subiu aos profissionais em 2017 e desde então é titular. Durante a temporada, o atleta disputou 17 partidas e balançou as redes em seis oportunidades.
Além de Guzmán, o Vasco tentou o jovem Patrick, do Grêmio, de 21 anos. Porém, a negociação se arrastou e parece improvável que o atleta defenda as cores do clube nesta temporada. Já o meia-atacante ganês Latif Blessing não foi liberado pelo Los Angeles FC (EUA), assim como não houve acordo pelo lateral-direito/ponta equatoriano Antônio Valencia.
Para a posição, a equipe tem o argentino Martín Benítez, um dos grandes destaques desta temporada. Na última quarta, a diretoria do Gigante da Colina chegou a uma acordo com o Independiente, da Argentina, pelo meia para realizar a compra do atleta em breve. Por fim, a equipe de Ricardo Sá Pinto também se reforçou na defesa ao trazer o experiente lateral-direito Léo Matos, que fez a sua estreia no domingo.

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