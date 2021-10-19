Vasco se reapresenta e treina no CT Moacyr Barbosa de olho no duelo contra o Náutico, pela Série B

Crédito: Andrey treinou com o elenco do Vasco e pode ser uma das novidades contra o Náutico (Rafael Ribeiro/Vasco

Após vencer o líder Coritiba, o elenco do Vasco se reapresentou e treinou no CT Moacyr Barbosa, de olho no duelo contra o Náutico, pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo está marcado para o próximo domingo, às 16h, no Estádio dos Aflitos, em Recife. Em caso de mais um triunfo, a equipe pode se aproximar ainda mais do G4.Para o duelo deste domingo, Fernando Diniz poderá ter dois reforços importantes. O primeiro deles é o volante Andrey, que sentiu um mal-estar e ficou de fora do jogo contra o Coxa. Ele participou das atividades desta terça-feira e poderá ser uma das novidades contra o Timbu.

Além dele, o equatoriano Jhon Sánchez também esteve presente depois de desfalcar o time por causa de uma fadiga muscular. Ele ainda não estreou com a camisa do Cruz-Maltino, desde que chegou ao clube ainda quando Lisca estava no comando.

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O camisa 6 não entra em campo desde o duelo diante do Goiás, quando deixou o gramado no fim do primeiro tempo. O jogador sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa direita. Desde a chegada de Diniz, ele subiu de produção e é uma peça importante no esquema do comandante. No entanto, não disputou as partidas contra Confiança (SE), Sampaio Corrêa e Coritiba.

Por outro lado, o zagueiro Ricardo Graça está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e desfalca a equipe. A tendência é que Walber seja o substituto natural do defensor. Outros desfalques certos são Miranda, que foi punido pela Conmebol (antidoping), Michel (lesionado) e Sarrafiore, que operou o joelho e só volta na próxima temporada.

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